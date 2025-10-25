Прослухати матеріал
Українська IT-компанія Holywater має амбіційний план: створити 200 вертикальних мінісеріалів разом з американською студією FOX, що стала одним з акціонерів компанії. Засновник Богдан Несвіт називає це стратегічним кроком для масштабування і захоплення частки ринку США, де компанія не використала, за його словами, навіть 5% потенціалу. Який план? Про це Несвіт розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.
«Американська студія FOX Entertainment стала одним із наших акціонерів, отримавши невелику частку», – каже засновник IT-компанії Holywater Богдан Несвіт. Компанія розвиває платформу згенерованих штучним інтелектом серіалів My Muse, книжок My Passion та вертикальну стримінгову платформу My Drama. Загальна кількість користувачів – 60 млн.
Угоду з FOX підписали 9 жовтня. Суму не розголошують. Угода передбачає, що FOX і Holywater разом створять 200 вертикальних мінісеріалів для платформи My Drama.
Середня вартість створення одного серіалу в США – до $200 000, писав Scroll. Таким чином, сума угоди може сягати близько $40 млн. «Це дуже валідна логіка, – каже Несвіт. – Це інвестиція саме у виробництво контенту».
За результатами 2024-го, виторг Holywater мав перевищити $90 млн, прогнозували в компанії в листопаді того року. Чверть суми припадала на My Drama. Актуальні показники Несвіт не називає.
Такі цифри – не межа в цій індустрії, що зародилася й зміцніла в Азії. Найбільший конкурент українців – застосунок Drama Box зі штаб‐квартирою у Пекіні – заробляє майже $1 млн на день, або у чотири рази більше, свідчать дані дослідницької компанії Appfigures.
Партнерство з FOX дозволить захопити більшу частку ринку, каже Несвіт, не коментуючи порядок цифр. «Але наразі Hollywater на ринку США не охопив навіть 5% потенціалу», – додає він. Яка стратегія?
Як виглядає Holywater у 2025-му
Що таке Holywater сьогодні?
