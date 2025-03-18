«Не работали сутки». Правоохранители пришли с обыском в компании основателя TAF Drones Александра Яковенко. Почему их заинтересовал его бизнес?

Правоохранители пришли с обысками в гражданские компании основателя одного из крупнейших в Украине производителей FPV-дронов TAF Drones Александра Яковенко. Что заинтересовало полицию и как обыски повлияли на работу TAF Drones?

Нацполиция 12 марта провела обыски в топливной компании Alma и логистической Supramarine, принадлежащих основателю производителя FPV-дронов TAF Drones Александру Яковенко. Об этом он сообщил в Facebook 13 марта. Названия компаний он уточнил в комментарии Forbes Ukraine.

«Во время обысков правоохранители зашли в офис бухгалтерии, где находится и бухгалтерия TAF Drones. Мы не работали сутки», – говорит Яковенко. Ежемесячно его компания производит 40 000 дронов, писал Forbes в декабре 2024-го.