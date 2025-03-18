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«Не работали сутки». Правоохранители пришли с обыском в компании основателя TAF Drones Александра Яковенко. Почему их заинтересовал его бизнес?

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

5 хв читання

Обшуки в Олександра Яковенка, засновника та СЕО TAF Drones /коллаж Анастасия Решетник

Нацполиция провела обыски в топливной компании Alma и логистической Supramarine, в которую инвестировал основатель TAF Drones Александр Яковенко. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Правоохранители пришли с обысками в гражданские компании основателя одного из крупнейших в Украине производителей FPV-дронов TAF Drones Александра Яковенко. Что заинтересовало полицию и как обыски повлияли на работу TAF Drones?

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Нацполиция 12 марта провела обыски в топливной компании Alma и логистической Supramarine, принадлежащих основателю производителя FPV-дронов TAF Drones Александру Яковенко. Об этом он сообщил в Facebook 13 марта. Названия компаний он уточнил в комментарии Forbes Ukraine.

«Во время обысков правоохранители зашли в офис бухгалтерии, где находится и бухгалтерия TAF Drones. Мы не работали сутки», – говорит Яковенко. Ежемесячно его компания производит 40 000 дронов, писал Forbes в декабре 2024-го.

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