95% компонентов для украинских дронов производят в Китае и Европе – основатель TAF Drones Яковенко

Украинские дроны на 95% состоят из китайских и европейских комплектующих. Об этом сказал основатель дроновой компании TAF Drones Александр Яковенко в ходе технологической конференции ForbesTech.

Ключевые факты

Украинские дроны состоят на 80–90% из китайских комплектующих, около 15% – европейского производства, сказал Яковенко.

Он добавил, что темпы производства дронов в Украине намного быстрее, чем в странах НАТО. «Я не уверен, что они сейчас производят FPV-дроны. Возможно, им это и не нужно – страны НАТО сейчас не в войне», – добавил основатель TAF Drones.

В то же время он отметил, что дорогие технологии могут быть неэффективны во время полномасштабной войны, как в Украине.

Контекст

В 2024 году на фронт было поставлено 1 млн дронов, 96% из них – украинские, говорил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в начале ноября.

Кроме миллиона FPV-дронов, Украина способна произвести в 2024-м более 10 000 ударных дронов средней дальности и более 1000 дронов с дальностью за 1000 км, сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин в декабре 2023 года.

На третьем году полномасштабного вторжения Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественный дрон назвали «Шмавиком». Преимущество – он более устойчив к повреждениям и РЭБ по сравнению с китайским дроном. «Ключевым было создать не «свадебный» дрон, а именно военный», – говорит Forbes его разработчик.