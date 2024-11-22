Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

95% компонентов для украинских дронов производят в Китае и Европе – основатель TAF Drones Яковенко

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Украинские дроны на 95% состоят из китайских и европейских комплектующих. Об этом сказал основатель дроновой компании TAF Drones Александр Яковенко в ходе технологической конференции ForbesTech.

Ключевые факты

  • Украинские дроны состоят на 80–90% из китайских комплектующих, около 15% – европейского производства, сказал Яковенко.
  • Он добавил, что темпы производства дронов в Украине намного быстрее, чем в странах НАТО. «Я не уверен, что они сейчас производят FPV-дроны. Возможно, им это и не нужно – страны НАТО сейчас не в войне», – добавил основатель TAF Drones.
  • В то же время он отметил, что дорогие технологии могут быть неэффективны во время полномасштабной войны, как в Украине.

Контекст

В 2024 году на фронт было поставлено 1 млн дронов, 96% из них – украинские, говорил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в начале ноября.

Кроме миллиона FPV-дронов, Украина способна произвести в 2024-м более 10 000 ударных дронов средней дальности и более 1000 дронов с дальностью за 1000 км, сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин в декабре 2023 года.

На третьем году полномасштабного вторжения Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественный дрон назвали «Шмавиком». Преимущество – он более устойчив к повреждениям и РЭБ по сравнению с китайским дроном. «Ключевым было создать не «свадебный» дрон, а именно военный», – говорит Forbes его разработчик.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине