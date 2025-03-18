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«Не працювали добу». Правоохоронці прийшли з обшуком у компанії засновника TAF Drones Олександра Яковенка. Чому їх зацікавив його паливний бізнес?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Обшуки в Олександра Яковенка, засновника та СЕО TAF Drones /колаж Анастасія Решетнік

Нацполіція провела обшуки у паливній компанії Alma та логістичній Supramarine, в які інвестував засновник TAF Drones Олександр Яковенко. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Правоохоронці прийшли з обшуками в цивільні компанії засновника одного з найбільших в Україні виробників FPV-дронів TAF Drones Олександра Яковенка. Що зацікавило поліцію та як обшуки вплинули на роботу TAF Drones?

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Нацполіція 12 березня провела обшуки у паливній компанії Alma та логістичній Supramarine, що належать засновникові виробника FPV-дронів TAF Drones Олександру Яковенку. Про це він повідомив у Fcebook 13 березня. Назви компаній він уточнив у коментарі Forbes Ukraine. 

«Під час обшуків правоохоронці зайшли до офісу бухгалтерії, де перебуває і бухгалтерія TAF Drones. Ми не працювали добу», – каже Яковенко. Щомісяця його компанія робить 40 000 дронів, писав Forbes у грудні 2024-го. 

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