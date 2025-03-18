«Не працювали добу». Правоохоронці прийшли з обшуком у компанії засновника TAF Drones Олександра Яковенка. Чому їх зацікавив його паливний бізнес?

Правоохоронці прийшли з обшуками в цивільні компанії засновника одного з найбільших в Україні виробників FPV-дронів TAF Drones Олександра Яковенка. Що зацікавило поліцію та як обшуки вплинули на роботу TAF Drones?

Нацполіція 12 березня провела обшуки у паливній компанії Alma та логістичній Supramarine, що належать засновникові виробника FPV-дронів TAF Drones Олександру Яковенку. Про це він повідомив у Fcebook 13 березня. Назви компаній він уточнив у коментарі Forbes Ukraine.

«Під час обшуків правоохоронці зайшли до офісу бухгалтерії, де перебуває і бухгалтерія TAF Drones. Ми не працювали добу», – каже Яковенко. Щомісяця його компанія робить 40 000 дронів, писав Forbes у грудні 2024-го.