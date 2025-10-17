Forbes Digital підписка
«Не рассчитывать на госбюджет». Соучредитель Helsi и Lilo – о медицинском рынке на 500 млрд грн, страховании диагнозов и реформировании отрасли. Интервью

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes
Борис Давиденко
Борис Давиденко
Forbes

4 хв читання

розмір медичного ринку України, страхування в Україні /Фото Антон Забєльський

Украинский рынок здравоохранения оценивается в 500 млрд грн, говорит соучредитель медицинских сервисов Helsi и Lilo Самвел Акобян Фото Фото Антон Забєльський

Украинская медицина – это рынок в пол триллиона гривен, сказал соучредитель Helsi и Lilo Самвел Акобян на конференции Forbes Health 10 октября. После продажи части в Helsi он основал сервис страхования. Как планирует застраховать 300 000 украинцев и почему считает, что реформа Национальной службы здоровья (НСЗУ) не завершена?

Украинский рынок здравоохранения оценивается в 500 млрд грн, говорит соучредитель медицинских сервисов Helsi и Lilo Самвел Акобян. «Из них около 145 млрд грн – в тени, которые люди несут в государственные или коммунальные клиники», – добавляет он.

Акобян хорошо знает отрасль изнутри. В 2016-м он стал соучредителем сервиса по бронированию визитов в больнице Helsi, которого выкупил оператор «Киевстар». Но делать экзит из отрасли Акобян не хотел.

