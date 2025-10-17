Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:04 хвилин
Украинская медицина – это рынок в пол триллиона гривен, сказал соучредитель Helsi и Lilo Самвел Акобян на конференции Forbes Health 10 октября. После продажи части в Helsi он основал сервис страхования. Как планирует застраховать 300 000 украинцев и почему считает, что реформа Национальной службы здоровья (НСЗУ) не завершена?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Украинский рынок здравоохранения оценивается в 500 млрд грн, говорит соучредитель медицинских сервисов Helsi и Lilo Самвел Акобян. «Из них около 145 млрд грн – в тени, которые люди несут в государственные или коммунальные клиники», – добавляет он.
Акобян хорошо знает отрасль изнутри. В 2016-м он стал соучредителем сервиса по бронированию визитов в больнице Helsi, которого выкупил оператор «Киевстар». Но делать экзит из отрасли Акобян не хотел.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.