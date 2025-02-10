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«Ориентир для «Укрзализныци». Vodafone со второй попытки отсрочил выплаты по евробондам. Как оператор убедил кредиторов

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Реструктуризація євробондів Vodafone Україна /Фото официальные источники/коллаж Forbes

В феврале мобильный оператор Vodafone договорился с держателями евробондов почти на $400 млн отсрочить полное погашение на два года. Фото Фото официальные источники/коллаж Forbes

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Мобильный оператор Vodafone с 15,9 млн абонентов в Украине договорился с держателями евробондов об отсрочке долга. Кто больше выиграл от сделки?

Со второй попытки мобильный оператор Vodafone договорился с держателями евробондов около $400 млн отсрочить полное погашение на два года.

В октябре 2024-го Vodafone уже просил их об отсрочке, но из-за отказа держателей 31% бондов, соглашение не утвердили. Тогда компания предлагала повысить ставку с 6,2 до 7,7% и комиссию за согласие – 1,5%.

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