«Ориентир для «Укрзализныци». Vodafone со второй попытки отсрочил выплаты по евробондам. Как оператор убедил кредиторов

Мобильный оператор Vodafone с 15,9 млн абонентов в Украине договорился с держателями евробондов об отсрочке долга. Кто больше выиграл от сделки?

Со второй попытки мобильный оператор Vodafone договорился с держателями евробондов около $400 млн отсрочить полное погашение на два года.

В октябре 2024-го Vodafone уже просил их об отсрочке, но из-за отказа держателей 31% бондов, соглашение не утвердили. Тогда компания предлагала повысить ставку с 6,2 до 7,7% и комиссию за согласие – 1,5%.