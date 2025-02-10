«Орієнтир для «Укрзалізниці». Vodafone з другої спроби відтермінував виплати за євробондами. Як оператор переконав кредиторів

Мобільний оператор Vodafone із 15,9 млн абонентів в Україні домовився з тримачами євробондів про відтермінування боргу. Хто більше виграв від угоди?

З другої спроби мобільний оператор Vodafone домовився з тримачами євробондів на близько $400 млн відтермінувати повне погашення на два роки.

У жовтні 2024-го Vodafone уже просив їх про відтермінування, але через відмову тримачів 31% бондів, угоду не затвердили. Тоді компанія пропонувала підвищити ставку з 6,2% до 7,7% та комісію за згоду – 1,5%.