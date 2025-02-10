Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Орієнтир для «Укрзалізниці». Vodafone з другої спроби відтермінував виплати за євробондами. Як оператор переконав кредиторів

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Реструктуризація євробондів Vodafone Україна /Фото офіційні джерела/колаж Forbes

У лютому мобільний оператор Vodafone домовився з тримачами євробондів на майже $400 млн відтермінувати повне погашення на два роки Фото Фото офіційні джерела/колаж Forbes

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:33

Мобільний оператор Vodafone із 15,9 млн абонентів в Україні домовився з тримачами євробондів про відтермінування боргу. Хто більше виграв від угоди?

З другої спроби мобільний оператор Vodafone домовився з тримачами євробондів на близько $400 млн відтермінувати повне погашення на два роки. 

У жовтні 2024-го Vodafone уже просив їх про відтермінування, але через відмову тримачів 31% бондів, угоду не затвердили. Тоді компанія пропонувала підвищити ставку з 6,2% до 7,7% та комісію за згоду – 1,5%. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні