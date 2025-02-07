Vodafone Украина договорилась об отсрочке погашения евробондов под рост ставки и вознаграждение

ЧАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), второй по величине оператор мобильной связи в Украине, предложило владельцам своих еврооблигаций на $399,88 млн отсрочить погашение долга на два года – до 11 февраля 2027 года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение компании на Ирландской фондовой бирже. Специальный комитет владельцев 31% облигаций и другие владельцы, владеющие 49% всех облигаций, уже одобрили это предложение.

Подробности

Компания предлагала частично погасить $99,88 млн, повысить ставку купона с 6,2% до 9,625% и выплатить 2% вознаграждения от номинала облигаций.

Vodafone Украина объясняет необходимость отсрочки тем, что согласно постановлению НБУ №18 от 24 февраля 2022 года у компании нет возможности погасить основной долг за счет средств на территории Украины. Несмотря на то, что компания использовала валютные резервы за рубежом для выплаты процентов, эти резервы исчерпаны.

С начала войны Vodafone Украина инвестировала 12,66 млрд грн, из которых 5,66 млрд грн – в 2023-м, что на 58% больше, чем в 2022 году. Выручка компании в январе–сентябре 2024-го выросла на 13%, достигнув 18,1 млрд грн, тогда как операционная прибыль выросла на 6%, до 9,6 млрд грн. Однако чистая прибыль снизилась на 23%, до 2,9 млрд грн, из-за колебаний валютных курсов.

По состоянию на 30 сентября 2024 года, Vodafone Украина имела 12,7 млрд грн ($308 млн) свободных денежных средств, а чистый долг составил 10,1 млрд грн ($244 млн). У компании есть кредитная линия на $50 млн от украинского банка, но пока она не использовала ее.

Vodafone Украина сообщила, что намерена накопить достаточно средств за пределами Украины в течение двух лет, чтобы полностью погасить еврооблигации до 2027-го, если предложение по отсрочке будет одобрено.

Контекст

В начале октября 2024 года компания провела переговоры с собственниками своих еврооблигаций на $400 млн по возможности их реструктуризации. Однако после того, как владельцы около 31% облигаций отказались от предложенных условий, компания решила прекратить дальнейшие переговоры.

Переговоры касались реструктуризации пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2020 году на сумму $500 млн со ставкой 6,2% годовых. С этой суммы компания выкупила облигации на $100 млн. В период с 19 по 30 сентября владельцам облигаций были предложены следующие условия: продление срока погашения облигаций на три года, повышение процентной ставки до 7,7%, выплата вознаграждения 1,5% и залог находящихся в Украине денежных средств для обеспечения погашения облигаций, введение нового положения об обязательном досрочном погашении.