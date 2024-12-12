«Подготовка к блэкаутам – не вопрос денег». «Vodafone Украина» вложила 950 млн грн в энергонезависимый домашний интернет и развивает СЭС. Готов ли оператор к отключениям? Интервью СЕО Ольги Устиновой

Если отключение света будет продолжаться до восьми часов, то второй по объему оператор «Vodafone Украина» сможет держать сеть четыре–шесть или ограничить услуги интернета, говорит СЕО Ольга Устинова. Как компания готовится к блэкаутам, что происходит с реструктуризацией евробондов на $400 млн и почему партнерство со Starlink Илона Маска стало на паузу?

Второй по количеству абонентов мобильный оператор «Vodafone Украина» тестирует проект с солнечными электростанциями, рассказала в интервью Forbes СЕО компании Ольга Устинова. Благодаря этим СЭС оператор надеется продлить время работы базовых станций во время длительных отключений света.

Пока выполнить требования НЦУ о работе базовых станций в течение 10 часов операторы смогут только в случае, если ограничат для абонентов использование мобильного интернета, говорит она.