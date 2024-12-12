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«Підготовка до блекаутів – не питання грошей». «Vodafone Україна» вклала 950 млн грн в енергонезалежний домашній інтернет та розвиває СЕС. Чи готовий оператор до відключень? Інтервʼю СЕО Ольги Устинової

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

8 хв читання

СЕО «Vodafone Україна» Ольга Устинова /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

«Vodafone Україна» веде перемовини з НБУ, щоб розрахуватися по євробондам Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Якщо відключення світла триватимуть до восьми годин, то другий за об'ємом оператор «Vodafone Україна» зможе тримати мережу чотири-шість або обмежити послуги інтернету, каже СЕО Ольга Устинова. Як компанія готується до блекаутів, що відбувається із реструктуризацією євробондів на $400 млн та чому партнерство зі Starlink Ілона Маска стало на паузу?

Другий за кількістю абонентів мобільний оператор Vodafone Україна тестує проєкт із сонячними електростанціями, розповіла в інтервʼю Forbes СЕО компанії Ольга Устинова. Завдяки цим СЕС оператор сподівається продовжити час роботи базових станцій під час тривалих вимкнень світла.

Поки що виконати вимоги НЦУ про роботу базових станцій протягом 10 годин оператори зможуть лише у разі, якщо обмежать для абонентів використання мобільного інтернету, каже вона.

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