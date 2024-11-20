Фраза «вы должны» должна исчезнуть из лексикона власти. CEO «Vodafone Украина» Ольга Устинова – о карте рисков в 2025 году, агрессивных инвестициях и построении устойчивой компании во время войны

Децентрализация, безопасность, агрессивные инвестиции. «Vodafone Украина» восстанавливается после драматичной потери абонентов в начале полномасштабной войны. Какие изменения внедряет компания? Интервью с СЕО телеком-оператора.

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики или детальный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Полномасштабная российская агрессия драматически отразилась на количестве абонентов второго по размеру телеком-оператора Украины. В 2022 году «Vodafone Украина» потерял 3,6 млн клиентов. Исторически оператор был популярен на востоке и юге Украины, оказавшемся под временной российской оккупацией.