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Фраза «вы должны» должна исчезнуть из лексикона власти. CEO «Vodafone Украина» Ольга Устинова – о карте рисков в 2025 году, агрессивных инвестициях и построении устойчивой компании во время войны

Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes
Роман Бондарь
Роман Бондарь
Контрибьютор Forbes

5 хв читання

Ольга Устинова, СЕО «Vodafone Україна» /пресс-служба Vodafone Україна

Ольга Устинова, СЕО «Vodafone Украина» Фото пресс-служба Vodafone Україна

Децентрализация, безопасность, агрессивные инвестиции. «Vodafone Украина» восстанавливается после драматичной потери абонентов в начале полномасштабной войны. Какие изменения внедряет компания? Интервью с СЕО телеком-оператора.

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Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики или детальный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Полномасштабная российская агрессия драматически отразилась на количестве абонентов второго по размеру телеком-оператора Украины. В 2022 году «Vodafone Украина» потерял 3,6 млн клиентов. Исторически оператор был популярен на востоке и юге Украины, оказавшемся под временной российской оккупацией.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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