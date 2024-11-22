«Внимательно смотрим на рынок энергетики». Dragon Capital Томаша Фиалы инвестирует $4 млн в солнечные электростанции. Forbes узнал подробности

К концу 2026 года Dragon Capital покроет солнечными панелями не менее 10 своих объектов недвижимости. Почему инвестиционная компания решила строить собственное поколение электроэнергии именно сейчас и планирует ли останавливаться на СЭС?

Инвестиционная компания Dragon Capital чешского бизнесмена Томаша Фиалы в течение 2024–2026 годов инвестирует $4 млн в строительство солнечных панелей на крышах своих объектов недвижимости в Украине, сообщил Forbes Ukraine Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям в Dragon Capital.

В управлении компании – 27 объектов коммерческой недвижимости (торговые, логистические, офисные) общей площадью 640 000 кв. м. К концу 2026 года компания планирует покрыть солнечными панелями не менее 10 объектов, общая мощность – около 10 МВт. Под каждую СЭС будет создано отдельное ООО. Первое – «Солар Энерджи Системз» – зарегистрировано 13 ноября, свидетельствуют данные YouControl.