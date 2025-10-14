В фонде Digital Future, за 10 лет инвестировавшем более $9 млн в 40 стартапов, произошли кадровые изменения. С 2022-го фондом руководил стартапер и бизнес-ангел Дмитрий Билаш. Теперь основатель Digital Future Алексей Витченко снова вернулся к операционному управлению. Почему?

Основатель венчурного фонда Digital Future Алексей Вичтенко вернулся к операционному управлению, сказал он Forbes Ukraine. В марте 2024-го с этой должности ушел Дмитрий Билаш, пробыв на ней около двух лет, согласно его LinkedIn. «Пока я не занимаюсь вопросами фонда», – подтвердил Билаш.

Digital Future – один из самых активных украинских фондов прошлого десятилетия. Он инвестировал в маркетплейс репетиторов Preply, приложение для замены лица на фото Reface, сервис по доставке лекарства Liki24. За 10 лет он вложил более $9 млн в 40 стартапов. На его счету 11 экзитов.