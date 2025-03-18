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Калькулятор калорій від Reface: як працює BitePal розрахунку калорій /коллаж Александра Карасева
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Forbes Digital

Калькулятор калорий за $5. Новое приложение стартапа Reface для ИИ-подсчета калорий скачали 400 000 раз в месяц. Зачем компании эта ниша

Forbes

3 хв читання

Новое приложение стартапа Reface для ИИ-подсчета калорий скачали 400 000 раз за месяц. Зачем компании новая ниша Фото коллаж Александра Карасева

Приложение для подсчета калорий BitePal – новая разработка украинского стартапа Reface, создавшего одноименное приложение для замены лица на фото. Компания пытается повторить свой успех, говорят опрошенные Forbes Ukraine венчурные инвесторы. Как монетизировать подсчет калорий?

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