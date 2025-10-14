Прослухати матеріал
У фонді Digital Future, що за 10 років інвестував понад $9 млн у 40 стартапів, відбулися кадрові зміни. З 2022-го фондом керував стартапер і бізнес-ангел Дмитро Білаш. Тепер засновник Digital Future Олексій Вітченко знову повернувся до операційного управління. Чому?
Засновник венчурного фонду Digital Future Олексій Вічтенко повернувся до операційного управління, сказав він Forbes Ukraine. У березні 2024-го з цієї посади пішов Дмитро Білаш, пробувши на ній близько двох років, згідно з його LinkedІn. «Наразі я не займаюся питаннями фонду», – підтвердив Білаш.
Digital Future – один із найактивніших українських фондів минулого десятиліття. Він інвестував у маркетплейс репетиторів Preply, застосунок для заміни обличчя на фото Reface, сервіс з доставки ліків Liki24. За 10 років він вклав понад $9 млн у 40 стартапів. На його рахунку 11 екзитів.
