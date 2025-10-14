Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Робота у фонді монотонна». Олексій Вітченко повернувся до управління венчурним фондом Digital Future. Чому пішов попередній керівник

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

2 хв читання

Хто керує фондом Digital Future /Олександр Чекменьов

Олексій Вітченко повернувся до управління венчурним фондом Digital Future Фото Олександр Чекменьов

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:48 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:48

У фонді Digital Future, що за 10 років інвестував понад $9 млн у 40 стартапів, відбулися кадрові зміни. З 2022-го фондом керував стартапер і бізнес-ангел Дмитро Білаш. Тепер засновник Digital Future Олексій Вітченко знову повернувся до операційного управління. Чому?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Засновник венчурного фонду Digital Future Олексій Вічтенко повернувся до операційного управління, сказав він Forbes Ukraine. У березні 2024-го з цієї посади пішов Дмитро Білаш, пробувши на ній близько двох років, згідно з його LinkedІn. «Наразі я не займаюся питаннями фонду», – підтвердив Білаш.

Digital Future – один із найактивніших українських фондів минулого десятиліття. Він інвестував у маркетплейс репетиторів Preply, застосунок для заміни обличчя на фото Reface, сервіс з доставки ліків Liki24. За 10 років він вклав понад $9 млн у 40 стартапів. На його рахунку 11 екзитів. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні