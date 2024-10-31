Брак онлайн в «Дії» – одно из 200 лучших изобретений 2024 года по версии Time. Как проект Минцифры вырос в приложение с более чем 50 сервисами и 20 млн пользователей. Инфографика

Украинское приложение «Дія» – в списке 200 лучших изобретений 2024 года по версии Time. Редакторы американского издания оценили одну из свежих функций сервиса – «Брак онлайн». Как детище Минцифры за четыре года набирало пользователей и расширяло количество сервисов?

Украинское государственное приложение «Дія» попало в список 200 лучших изобретений 2024 года по версии журнала Time в категории «Приложения и программное обеспечение».

Оно попало в список благодаря запущенному в сентябре сервису «Брак онлайн», где можно сделать предложение и жениться по видеосвязи на платформе Cisco Webex.