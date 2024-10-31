Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Брак онлайн в «Дії» – одно из 200 лучших изобретений 2024 года по версии Time. Как проект Минцифры вырос в приложение с более чем 50 сервисами и 20 млн пользователей. Инфографика

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

2 хв читання

Украинское приложение «Дія» – в списке 200 лучших изобретений 2024 года по версии Time. Редакторы американского издания оценили одну из свежих функций сервиса – «Брак онлайн». Как детище Минцифры за четыре года набирало пользователей и расширяло количество сервисов?

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Украинское государственное приложение «Дія» попало в список 200 лучших изобретений 2024 года по версии журнала Time в категории «Приложения и программное обеспечение».

Оно попало в список благодаря запущенному в сентябре сервису «Брак онлайн», где можно сделать предложение и жениться по видеосвязи на платформе Cisco Webex.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине