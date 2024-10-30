Приложение «Дія» благодаря услуге «Брак онлайн» вошло в перечень 200 лучших изобретений 2024 года по версии издания Time . Оно попало в категорию «Приложения и программное обеспечение».

Ключевые факты

Издание отмечает, что с сентября граждане Украины могут жениться через приложение «Дія», имеющее 21 млн пользователей.

Сервис предполагает, что когда один партнер делает предложение через приложение, то другому поступает уведомление. Если вторая сторона говорит «да» в течение 14 дней, они договариваются о дате свадьбы по видеосвязи на платформе Webex.

За почти два месяца от запуска услуги было сделано 1,3 млн предложений и состоялось 600 бракосочетаний.

«Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге – наше украинское приложение «Дія», – сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Контекст

9 сентября в приложении «Дія» запустили сервис «Брак онлайн», позволяющий жениться в несколько кликов. Весь процесс регистрации брака проходит в приложении – от подачи заявления до брака. В Минцифре отметили, что новая услуга актуальна для военных. Так защитники и защитницы будут жениться, даже когда находятся на позициях.

Ежегодно в течение более двух десятилетий редакторы Time выделяют самые впечатляющие новые продукты и идеи в выпуске Best Inventions. Чтобы составить список этого года, издание запросило номинации у редакторов и корреспондентов во всем мире, а также через процесс подачи заявок онлайн, уделяя особое внимание развивающимся отраслям, таким как здравоохранение, ИИ и зеленая энергетика. Затем каждого соискателя оценили по ряду ключевых факторов, среди которых оригинальность, эффективность, амбициозность и влияние.

Результатом стал список из 200 новаторских изобретений, изменяющих жизнь. Он включает крупнейший в мире компьютерный чип, человекоподобный робот и биолюминесцентное комнатное растение.