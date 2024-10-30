Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Time включил «Дію» в 200 лучших изобретений 2024 года благодаря «Браку онлайн»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Приложение «Дія» благодаря услуге «Брак онлайн» вошло в перечень 200 лучших изобретений 2024 года по версии издания Time. Оно попало в категорию «Приложения и программное обеспечение».

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Ключевые факты

  • Издание отмечает, что с сентября граждане Украины могут жениться через приложение «Дія», имеющее 21 млн пользователей.
  • Сервис предполагает, что когда один партнер делает предложение через приложение, то другому поступает уведомление. Если вторая сторона говорит «да» в течение 14 дней, они договариваются о дате свадьбы по видеосвязи на платформе Webex.
  • За почти два месяца от запуска услуги было сделано 1,3 млн предложений и состоялось 600 бракосочетаний.
  • «Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге – наше украинское приложение «Дія», – сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Контекст

9 сентября в приложении «Дія» запустили сервис «Брак онлайн», позволяющий жениться в несколько кликов. Весь процесс регистрации брака проходит в приложении – от подачи заявления до брака. В Минцифре отметили, что новая услуга актуальна для военных. Так защитники и защитницы будут жениться, даже когда находятся на позициях.

Ежегодно в течение более двух десятилетий редакторы Time выделяют самые впечатляющие новые продукты и идеи в выпуске Best Inventions. Чтобы составить список этого года, издание запросило номинации у редакторов и корреспондентов во всем мире, а также через процесс подачи заявок онлайн, уделяя особое внимание развивающимся отраслям, таким как здравоохранение, ИИ и зеленая энергетика. Затем каждого соискателя оценили по ряду ключевых факторов, среди которых оригинальность, эффективность, амбициозность и влияние.

Результатом стал список из 200 новаторских изобретений, изменяющих жизнь. Он включает крупнейший в мире компьютерный чип, человекоподобный робот и биолюминесцентное комнатное растение.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине