Шлюб онлайн у «Дії» – один із 200 найкращих винаходів 2024 року за версією Time. Як проєкт Мінцифри виріс у застосунок з понад 50 сервісами та 20 млн користувачів. Інфографіка

Український застосунок «Дія» – у переліку 200 найкращих винаходів 2024 року за версією Time. Редактори американського видання оцінили одну зі свіжих функцій сервісу – «Шлюб онлайн». Як дітище Мінцифри за чотири роки набирало користувачів та розширювало кількість сервісів?
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Український державний застосунок «Дія» потрапив до списку 200 найкращих винаходів 2024 року за версією журналу Time у категорії «Застосунки та програмне забезпечення».
Він потрапив до переліку завдяки запущеному у вересні сервісу «Шлюб онлайн», де можна зробити пропозицію й одружитися по відеозв’язку на платформі Cisco Webex.
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