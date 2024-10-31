Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Шлюб онлайн у «Дії» – один із 200 найкращих винаходів 2024 року за версією Time. Як проєкт Мінцифри виріс у застосунок з понад 50 сервісами та 20 млн користувачів. Інфографіка

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

2 хв читання

Український застосунок «Дія» – у переліку 200 найкращих винаходів 2024 року за версією Time. Редактори американського видання оцінили одну зі свіжих функцій сервісу – «Шлюб онлайн». Як дітище Мінцифри за чотири роки набирало користувачів та розширювало кількість сервісів?

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Український державний застосунок «Дія» потрапив до списку 200 найкращих винаходів 2024 року за версією журналу Time у категорії «Застосунки та програмне забезпечення».

Він потрапив до переліку завдяки запущеному у вересні сервісу «Шлюб онлайн», де можна зробити пропозицію й одружитися по відеозв’язку на платформі Cisco Webex.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні