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Украина будет производить чипы, для этого необходимо от $1 млрд. Цель утверждена 14 января в Стратегии инноваций от Минцифры. Forbes узнал, какие варианты на столе

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Виробництво чипів в Україні /Getty Images

Производство чипов в Украине – одно из направлений Стратегии инноваций до 2030 года от Минцифры. Фото Getty Images

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Производство чипов в Украине – одно из направлений Стратегии инноваций до 2030 года от Минцифры. Кабинет Министров утвердил ее 14 января. Forbes узнал, какие варианты запуска завода по производству полупроводников рассматривают в Минцифры.

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14 января Кабмин утвердил Стратегию цифрового развития инноваций до 2030 года, которую больше года назад презентовало Минцифры. Одно из ее направлений – создание производства чипов.

Чипы (микросхемы) являются основой любой электроники. Крупнейшие игроки на рынке именно по изготовлению чипов – тайваньская TSMC и южнокорейский Samsung. Чтобы снизить зависимость, Китай, США и Европа не жалеют денег на поддержку собственных компаний.

Штаты в 2022-м выделили $52 млрд на финансирование мощностей по производству микросхем внутри страны. Европейский союз планирует вложить в направление $108 млрд до 2030 года. Китай – более $100 млрд до 2030 года в дополнение к минимум $250 млрд, которые были выделены на программу до 2025-го «Сделано в Китае».

Каковы план и шансы Украины приблизиться к столу, где идет большая «кремниевая» игра?

На столе два варианта: лицензировать готовую технологию «под ключ» либо привлечь стратегического партнера на коммерческих началах. Об этом свидетельствует рабочий документ о стратегии развития направления полупроводников от экспертной группы при Минцифры. Документ есть в распоряжении Forbes.

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