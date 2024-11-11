США заборонили TSMC поставляти ШІ-чипи у Китай – Reuters

США зобовʼязали тайванську компанію TSMC – найбільшого у світі виробника напівпровідників – з 11 листопада припинити постачання передових чипів китайським клієнтам. Її чипи часто використовуються у додатках штучного інтелекту. Про це пише Reuters із посиланням на обізнане джерело.

Деталі

Міністерство торгівлі відправило лист TSMC, який накладає експортні обмеження на певні складні чипи з технологією 7 нанометрів або більш передові розробки, призначені для Китаю, повідомив співрозмовник видання. Такі чипи використовуються в прискорювачах ШІ та графічних процесорах.

Наказ зʼявився лише за кілька тижнів після того, як TSMC повідомила Міністерство торгівлі, що один з її чипів виявили в процесорі ШІ компанії Huawei.

Huawei є в американському списку торговельних обмежень, який вимагає від постачальників отримувати дозвіл на поставки компанії будь-яких товарів або технологій. У будь-якій ліцензії, яка могла б допомогти зусиллям Huawei розробити штучний інтелект, швидше за все, буде відмовлено.

Обмеження торкнуться багатьох інших компаній і дозволять США оцінити, чи перенаправляють інші компанії чипи Huawei для розробок з використанням ШІ, зазначило агентство.

TSMC вже повідомила клієнтів, що призупиняє постачання чипів з 11 листопада.

Контекст

У липні цього року повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розробила нові правила експорту обладнання для виробництва мікросхем. Білий дім планував додати близько 120 китайських компаній до переліку обмежень Міністерства торгівлі, включаючи фабрики з виробництва мікросхем, виробників інструментів і пов’язані з ними компанії. Ці норми досі не опубліковано.

Адміністрація Байдена вже обмежила поставки ШІ-чипів від Nvidia і AMD у понад 40 країн Близького Сходу, Африки та Азії через побоювання, що їхня продукція може бути перенаправлена до Китаю.

Після запровадження обмежень у Китаї виник підпільний ринок чипів. Китайські постачальники раніше заявляли, що вони перехоплюють надлишки запасів, які потрапляють на ринок після того, як Nvidia відправляє великі партії великим американським фірмам або імпортує їх через компанії, зареєстровані в таких місцях, як Індія, Тайвань та Сингапур.

Китай вкладає безпрецедентні кошти у вітчизняну напівпровідникову промисловість. За оцінками SIA, у країні будують щонайменше 23 виробничі обʼєкти із запланованими інвестиціями у понад $100 млрд до 2030 року. До 2030 року Китай матиме більше половини світових потужностей галузі з виробництва напівпровідників старого покоління, зазначають аналітики.