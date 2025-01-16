Україна вироблятиме чипи, для цього потрібно від $1 млрд. Ціль затверджено 14 січня у Стратегії інновацій від Мінцифри. Forbes дізнався, які варіанти на столі

Виробництво чипів в Україні – один із напрямів Стратегії інновацій до 2030 року від Мінцифри. Кабінет Міністрів затвердив її 14 січня. Forbes дізнався, які варіанти запуску заводу з виробництва напівпровідників розглядають у Мінцифри.

14 січня Кабмін затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яку більш ніж рік тому презентувало Мінцифри. Один з її напрямів – створення виробництва чипів.

Чипи (мікросхеми) є основою будь-якої електроніки. Найбільші гравці на ринку саме з виготовлення чипів – тайванська TSMC та південнокорейський Samsung. Щоб зменшити залежність, Китай, США та Європа не шкодують грошей на підтримку власних компаній.

Штати у 2022-му виділили $52 млрд на фінансування потужностей із виробництва мікросхем усередині країни. Європейський союз планує вкласти у напрям $108 млрд до 2030 року. Китай – понад $100 млрд до 2030 року на додачу до мінімум $250 млрд, які було виділено на програму до 2025-го «Зроблено в Китаї».

Які план і шанси України наблизитися до столу, де триває велика «кремнієва» гра?

На столі два варіанти: ліцензувати готову технологію «під ключ» або залучити стратегічного партнера на комерційних засадах. Про це свідчить робочий документ щодо стратегії розвитку напряму напівпровідників від експертної групи при Мінцифри. Документ є в розпорядженні Forbes.