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Україна вироблятиме чипи, для цього потрібно від $1 млрд. Ціль затверджено 14 січня у Стратегії інновацій від Мінцифри. Forbes дізнався, які варіанти на столі

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Виробництво чипів в Україні /Getty Images

Виробництво чипів в Україні – один із напрямів Стратегії інновацій до 2030 року від Мінцифри. Фото Getty Images

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Виробництво чипів в Україні – один із напрямів Стратегії інновацій до 2030 року від Мінцифри. Кабінет Міністрів затвердив її 14 січня. Forbes дізнався, які варіанти запуску заводу з виробництва напівпровідників розглядають у Мінцифри. 

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14 січня Кабмін затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яку більш ніж рік тому презентувало Мінцифри. Один з її напрямів – створення виробництва чипів. 

Чипи (мікросхеми) є основою будь-якої електроніки. Найбільші гравці на ринку саме з виготовлення чипів – тайванська TSMC та південнокорейський Samsung. Щоб зменшити залежність, Китай, США та Європа не шкодують грошей на підтримку власних компаній.

Штати у 2022-му виділили $52 млрд на фінансування потужностей із виробництва мікросхем усередині країни. Європейський союз планує вкласти у напрям $108 млрд до 2030 року. Китай – понад $100 млрд до 2030 року на додачу до мінімум $250 млрд, які було виділено на програму до 2025-го «Зроблено в Китаї».

Які план і шанси України наблизитися до столу, де триває велика «кремнієва» гра? 

На столі два варіанти: ліцензувати готову технологію «під ключ» або залучити стратегічного партнера на комерційних засадах. Про це свідчить робочий документ щодо стратегії розвитку напряму напівпровідників від експертної групи при Мінцифри. Документ є в розпорядженні Forbes. 

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