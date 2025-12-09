Крупнейший украинский производитель курятины МХП внедряет искусственный интеллект в бизнес-процессы с 2020-го. Сеть аптек «Подорожник» экспериментирует с технологией последние два года. Как компании из рейтинга «202 крупнейшие частные компании Украины» от Forbes определяют, стоит ли вкладывать деньги в ИИ?

«За четыре года я стал скорее сдержанным амбассадором ИИ, – говорит директор по информационным и диджитал-технологиям МХП Тарас Гошовский. – Глядя на неудачные кейсы, задумываюсь: везде ли использовали LLM и прочие ИИ-инструменты правильно».

Девять из десяти компаний регулярно используют ИИ в своей работе по состоянию на середину 2025-го, свидетельствует опрос McKinsey. Однако темпы прогресса остаются неравномерными, и большинство компаний масштабировали эти технологии, говорится в отчете.

Измеримое влияние на прибыли и убытки компаний демонстрируют лишь 5% проектов с ИИ, согласно исследования MIT, обнародованного в июле 2025 года. Почему остальные терпят неудачу? «Нестабильные рабочие процессы, отсутствие контекстного обучения и несоответствие повседневным операциям», – говорится в отчете.

Когда стоит внедрять ИИ-решения в бизнес-процессы? Главное из публичной дискуссии с CIO «Подорожник» Максимом Пуховым и директором по информационным и диджитал-технологиям МХП Тарасом Гошовским на Forbes AI Summit 27 ноября 2025-го. Интервьюер – главный редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко.