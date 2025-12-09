Підписка від 49 грн
«Уже час рахувати гроші». Як впровадити ШІ не «для галочки» і яких помилок можна припуститися? Кейси МХП та «Подорожник»

Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

економічний ефект від ШІ у МХП і Подорожник /Фото Антон Забєльський

Директор з інформаційних та диджитал-технологій МХП Тарас Гошовський і CIO «Подорожник» Максим Пухов Фото Фото Антон Забєльський

Найбільший український виробник курятини МХП впроваджує штучний інтелект у бізнес-процеси з 2020-го. Мережа аптек «Подорожник» експериментує з технологією останні два роки. Як компанії з рейтингу «202 найбільші приватні компанії України» від Forbes визначають, чи варто вкладати гроші в ШІ?

«За чотири роки я став радше стриманим амбасадором ШІ, – каже директор з інформаційних та диджитал-технологій МХП Тарас Гошовський. – Дивлячись на невдалі кейси, задумуюся: чи всюди використали LLM та інші ШІ-інструменти правильно». 

Девʼять із десяти компаній регулярно використовують ШІ у своїй роботі станом на середину 2025-го, свідчить опитування McKinsey. Однак темпи прогресу залишаються нерівномірними, і більшість компаній масштабували ці технології, ідеться у звіті. 

Вимірюваний вплив на прибутки та збитки компаній демонструють лише 5% проєктів із ШІ, згідно з дослідженням MIT, оприлюдненим у липні 2025 року. Чому решта зазнають невдачі? «Нестабільні робочі процеси, відсутність контекстного навчання та невідповідність повсякденним операціям», – ідеться у звіті.    

Коли варто впроваджувати ШІ-рішення у бізнес-процеси? Головне з публічної дискусії з CIO «Подорожник» Максимом Пуховим та директором з інформаційних та диджитал-технологій МХП Тарасом Гошовським на Forbes AI Summit 27 листопада 2025-го. Інтерв’юер – головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко

