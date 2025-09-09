Бизнес и высшее образование в Украине работают с разными горизонтами планирования, а их ожидания от сотрудничества почти не совпадают, говорит первый проректор Украинского католического университета (УКУ) Ярослав Притула. Как компаниям и университетам прийти к взаимовыгодному партнерству? Об этом на Forbes University пообщались руководители государственных и частных университетов и бизнес-представители. Главное из беседы.

Одна из наиболее успешных IT-компаний Украины Ajax Systems повезет 30 студентов-инженеров из украинских университетов на одну из крупнейших международных технологических выставок Consumer Electronics Show 2026. Это – часть стратегии компании по формированию нового поколения инженеров.

С 2021-го компания инвестирует в украинские университеты, в частности закупила оборудование для лаборатории факультета электроники КПИ им. Сикорского. В 2024 году лаборатория систем безопасности и охраны появилась в сотрудничестве со «Львовской политехникой».