Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Вузы планируют на годы, бизнес – на квартал». Как компаниям работать с университетами и наоборот? Формулы успеха КШЭ, УКУ, Ajax Systems и Genesis

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

4 хв читання

освіта від Ajax та Genesis /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Декан факультета информатики НауКМА Андрей Глибовец, руководительница направления партнерства с университетами Genesis Александра Тыркалова и менеджер образовательных программ в Ajax Systems Ольга Нагорнюк (слева направо). Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:51 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:51

Бизнес и высшее образование в Украине работают с разными горизонтами планирования, а их ожидания от сотрудничества почти не совпадают, говорит первый проректор Украинского католического университета (УКУ) Ярослав Притула. Как компаниям и университетам прийти к взаимовыгодному партнерству? Об этом на Forbes University пообщались руководители государственных и частных университетов и бизнес-представители. Главное из беседы.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Одна из наиболее успешных IT-компаний Украины Ajax Systems повезет 30 студентов-инженеров из украинских университетов на одну из крупнейших международных технологических выставок Consumer Electronics Show 2026. Это – часть стратегии компании по формированию нового поколения инженеров.

С 2021-го компания инвестирует в украинские университеты, в частности закупила оборудование для лаборатории факультета электроники КПИ им. Сикорского. В 2024 году лаборатория систем безопасности и охраны появилась в сотрудничестве со «Львовской политехникой».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні