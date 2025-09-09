Бізнес і вища освіта в Україні працюють із різними горизонтами планування, а їхні очікування від співпраці майже не збігаються, каже перший проректор Українського католицького університету (УКУ) Ярослав Притула. Як компаніям та університетам дійти взаємовигідного партнерства? Про це на Forbes University поспілкувалися керівники державних та приватних університетів і представники бізнесу. Головне з бесіди.

Одна з найуспішніших IT-компаній України Ajax Systems відвезе 30 студентів-інженерів з українських університетів на одну з найбільших міжнародних технологічних виставок Consumer Electronics Show 2026. Це – частина стратегії компанії з формування нового покоління інженерів.

З 2021-го компанія інвестує в українські університети, зокрема закупила обладнання для лабораторії факультету електроніки КПІ ім. Сікорського. У 2024-му лабораторія систем безпеки та охорони з’явилася у співпраці з «Львівською політехнікою».