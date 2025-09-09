Підписка від 49 грн
«Виші планують на роки, бізнес – на квартал». Як компаніям працювати з університетами й навпаки? Формули успіху КШЕ, УКУ, Ajax Systems та Genesis

Forbes

4 хв читання

освіта від Ajax та Genesis /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Декан факультету інформатики НауКМА Андрій Глибовець, очільниця напряму партнерства з університетами Genesis Олександра Тиркалова та менеджерка освітніх програм у Ajax Systems Ольга Нагорнюк (зліва направо). Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Бізнес і вища освіта в Україні працюють із різними горизонтами планування, а їхні очікування від співпраці майже не збігаються, каже перший проректор Українського католицького університету (УКУ) Ярослав Притула. Як компаніям та університетам дійти взаємовигідного партнерства? Про це на Forbes University поспілкувалися керівники державних та приватних університетів і представники бізнесу. Головне з бесіди.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Одна з найуспішніших IT-компаній України Ajax Systems відвезе 30 студентів-інженерів з українських університетів на одну з найбільших міжнародних технологічних виставок Consumer Electronics Show 2026. Це – частина стратегії компанії з формування нового покоління інженерів.

З 2021-го компанія інвестує в українські університети, зокрема закупила обладнання для лабораторії факультету електроніки КПІ ім. Сікорського. У 2024-му лабораторія систем безпеки та охорони з’явилася у співпраці з «Львівською політехнікою».

