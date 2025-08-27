Forbes Digital підписка
«Вместо лонглиста на 25 человек собрали всего восемь». КАИ выбрал постоянную руководительницу. Как это происходило и почему конкурс чуть не остановили из-за суда

4 хв читання

Чому КАІ судиться з керівником «Червоного Губера» і як пройшов конкурс ректора /Наталья Кравчук

Как проходили выборы президента КАИ? Блиц-интервью председателя наблюдательного совета вуза Петра Чернышова. Фото Наталья Кравчук

Киевский авиационный институт (КАИ, бывший НАУ) получил постоянную президентку – 35-летнюю Ксению Семенову, которая стала первой женщиной во главе вуза за его историю. Ее избранием завершился конкурс с судебными исками, нехваткой кандидатов и попыткой сорвать отбор. Наблюдательный совет (НС) университета дискутировал семь часов о выборе победителя. Как это происходило? Блицинтервью с главой НС КАИ Петром Чернышовым.

Поздно вечером 28 августа наблюдательный совет Киевского авиационного института избрал президентом вуз Ксению Семенову, 35. Она была исполняющей обязанности с апреля 2024-го, став первой женщиной, возглавившей это заведение за всю его историю.

Заседание НС длилось семь часов, говорит председатель совета Петр Чернышов, 57. «Была очень серьезная дискуссия», – добавляет он, отказавшись рассказывать детали. Затруднения были и перед этим. Один из кандидатов подал иск в суд. Он пытался заблокировать конкурс, поскольку, в итоге не смог принять в нем участие, так как находится в Польше, рассказывает Чернышов.

