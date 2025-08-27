Київський авіаційний інститут (КАІ, колишній НАУ) отримав постійну президентку – 35-річну Ксенію Семенову, що стала першою жінкою на чолі вишу за його історію. Її обранням завершився конкурс із судовими позовами, браком кандидатів і спробою зірвати відбір. Наглядова рада (НР) університету дискутувала сім годин про вибір переможця. Як це відбувалось? Бліцінтерв'ю з головою НР КАІ Петром Чернишовим.

Пізно ввечері 28 серпня наглядова рада Київського авіаційного інституту обрала президенткою вишу Ксенію Семенову, 35. Вона була виконувачкою обовʼязків з квітня 2024-го, ставши першою жінкою, яка очолила цей заклад за всю його історію.

Засідання НР тривало сім годин, каже голова ради Петро Чернишов, 57. «Була дуже серйозна дискусія», – додає він, відмовившись розповідати деталі. Труднощі були й перед цим. Один із кандидатів подав позов до суду. Він намагався заблокувати конкурс, оскільки врешті не зміг взяти в ньому участь, бо перебуває в Польщі, розповідає Чернишов.