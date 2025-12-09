После начала полномасштабной войны украинские топ-менеджеры стали самыми желанными кадрами для международных корпораций. Что стоит за этим спросом?

Только что завершил Zoom-интервью с украинским топ-менеджером люксового бренда из Швейцарии для британской компании. Это символично: количество украинских управленцев на руководящих должностях за рубежом заметно растет.

90% наших топ-менеджерских поисков сегодня носят международный характер – клиенты либо возвращают украинских руководителей домой, либо привлекают их для расширения бизнеса за рубежом. Несколько лет назад таких поисков было всего 50%. Рынок глобализировался, и украинские руководители – в центре этой трансформации.

В 1990-х международные гиганты массово заходили в Украину – Procter & Gamble, Coca-Cola, Shell, PwC и тому подобное. Они нанимали украинцев на базовые позиции, оставляя самые высокие ступени иностранцам. Но именно эти корпорации стали первыми школами лидерства для украинцев через стажировки и корпоративные университеты.

До середины 2000-х украинская экономика переживала бум. Перспектива стать гендиректором в 30 лет была новой нормой – в развитых странах об этом не мечтали до 50. Внутренний спрос на руководителей стремительно возрос.

Тогда украинские топы стали «экспортным продуктом» – их активно приглашали в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Россию. Они имели опыт управления масштабными бизнесами и были носителями международных практик. Украинцев ценили как трансформаторов, способных модернизировать устаревшие структуры.

Однако прямого найма в западные штаб-квартиры практически не происходило. Украинские руководители завоевывали Запад через бизнес-образование за рубежом (MBA, магистратура) или внутренние ротации в международных корпорациях.

После полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Часть украинских топов эвакуировали западные компании, остальные переехали сами. Кто-то стал внешним руководителем проектов, кто-то согласился на более низкие должности, чтобы доказать свою ценность, кому-то помогли украинские друзья или бывшие международные коллеги.

Кроме того, Запад был поражен способностью Украины противостоять российской агрессии и сохранять экономику во время экзистенциального вызова. Это повысило узнаваемость бренда украинского руководителя.

Вспоминаю интервью с украинской руководительницей, которая недавно вошла в правление международной компании в Европе. Первый год пришлось доказывать свою квалификацию на практике.

А когда она вспомнила о возможности смены работы, ей предложили место в правлении, повысили зарплату в полтора раза и попросили рекомендовать украинцев на управленческие должности.

Международным компаниям трудно оценить лидерский потенциал украинских топов без международного образования. Но диплом европейской бизнес-школы делал их заметными – западное образование стало не источником знаний, а «переводом» украинского опыта на язык глобального рынка. Поэтому многие руководители сели за парты европейских и американских бизнес-школ.

Есть несколько вещей, которые отличают украинских топ-менеджеров.

Вовлеченность на 150%.

Украинский топ живет бизнесом, берет ответственность так, как будто это его собственное дело. Такая вовлеченность нетипична для многих европейских стран, где карьера – лишь один из жизненных компонентов.

Инициатива вместо процессов.

Украинцы привыкли работать в условиях неопределенности. Где иностранный менеджер полагается на инструкцию, украинец просто берет инициативу на себя и делает. Он знает: будет работать только то, за что внутренне взял ответственность.

Лидерство через видение.

Украинские топы не только поддерживают то, что существует, они формируют собственное видение будущего. Реформируют, трансформируют и зажигают людей вокруг себя.

Высокая мотивация.

Украинские руководители постоянно что-то доказывают. Не дают себе права на посредственный результат и выкладываются максимально.

Стрессоустойчивость.

1991, 1998, 2008, 2014, 2022 годы – украинцы пережили кризисы и войну. Это сделало их устойчивыми и креативными – они не паникуют, а действуют.

Образование.

Мощная образовательная база с 1990-х, опыт работы в международных компаниях, а также Executive Education в Европе и США. Это создает уникальный микс: академическая база + реальные кейсы + глобальный апгрейд.

