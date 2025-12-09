После начала полномасштабной войны украинские топ-менеджеры стали самыми желанными кадрами для международных корпораций. Что стоит за этим спросом?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Только что завершил Zoom-интервью с украинским топ-менеджером люксового бренда из Швейцарии для британской компании. Это символично: количество украинских управленцев на руководящих должностях за рубежом заметно растет.
90% наших топ-менеджерских поисков сегодня носят международный характер – клиенты либо возвращают украинских руководителей домой, либо привлекают их для расширения бизнеса за рубежом. Несколько лет назад таких поисков было всего 50%. Рынок глобализировался, и украинские руководители – в центре этой трансформации.
В 1990-х международные гиганты массово заходили в Украину – Procter & Gamble, Coca-Cola, Shell, PwC и тому подобное. Они нанимали украинцев на базовые позиции, оставляя самые высокие ступени иностранцам. Но именно эти корпорации стали первыми школами лидерства для украинцев через стажировки и корпоративные университеты.
До середины 2000-х украинская экономика переживала бум. Перспектива стать гендиректором в 30 лет была новой нормой – в развитых странах об этом не мечтали до 50. Внутренний спрос на руководителей стремительно возрос.
Тогда украинские топы стали «экспортным продуктом» – их активно приглашали в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Россию. Они имели опыт управления масштабными бизнесами и были носителями международных практик. Украинцев ценили как трансформаторов, способных модернизировать устаревшие структуры.
Однако прямого найма в западные штаб-квартиры практически не происходило. Украинские руководители завоевывали Запад через бизнес-образование за рубежом (MBA, магистратура) или внутренние ротации в международных корпорациях.
После полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Часть украинских топов эвакуировали западные компании, остальные переехали сами. Кто-то стал внешним руководителем проектов, кто-то согласился на более низкие должности, чтобы доказать свою ценность, кому-то помогли украинские друзья или бывшие международные коллеги.
Кроме того, Запад был поражен способностью Украины противостоять российской агрессии и сохранять экономику во время экзистенциального вызова. Это повысило узнаваемость бренда украинского руководителя.
Вспоминаю интервью с украинской руководительницей, которая недавно вошла в правление международной компании в Европе. Первый год пришлось доказывать свою квалификацию на практике.
А когда она вспомнила о возможности смены работы, ей предложили место в правлении, повысили зарплату в полтора раза и попросили рекомендовать украинцев на управленческие должности.
Международным компаниям трудно оценить лидерский потенциал украинских топов без международного образования. Но диплом европейской бизнес-школы делал их заметными – западное образование стало не источником знаний, а «переводом» украинского опыта на язык глобального рынка. Поэтому многие руководители сели за парты европейских и американских бизнес-школ.
Есть несколько вещей, которые отличают украинских топ-менеджеров.
- Вовлеченность на 150%.
Украинский топ живет бизнесом, берет ответственность так, как будто это его собственное дело. Такая вовлеченность нетипична для многих европейских стран, где карьера – лишь один из жизненных компонентов.
- Инициатива вместо процессов.
Украинцы привыкли работать в условиях неопределенности. Где иностранный менеджер полагается на инструкцию, украинец просто берет инициативу на себя и делает. Он знает: будет работать только то, за что внутренне взял ответственность.
- Лидерство через видение.
Украинские топы не только поддерживают то, что существует, они формируют собственное видение будущего. Реформируют, трансформируют и зажигают людей вокруг себя.
- Высокая мотивация.
Украинские руководители постоянно что-то доказывают. Не дают себе права на посредственный результат и выкладываются максимально.
- Стрессоустойчивость.
1991, 1998, 2008, 2014, 2022 годы – украинцы пережили кризисы и войну. Это сделало их устойчивыми и креативными – они не паникуют, а действуют.
- Образование.
Мощная образовательная база с 1990-х, опыт работы в международных компаниях, а также Executive Education в Европе и США. Это создает уникальный микс: академическая база + реальные кейсы + глобальный апгрейд.
Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №5 [38] за октябрь – ноябрь 2025 года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.