Выносливость, качественный риск-менеджмент и способность к сотрудничеству. Почему женское лидерство станет конкурентным преимуществом для бизнеса в послевоенной Украине? Рассказывает эксперт Ирина Папуша

Может ли женское лидерство стать ключом к успеху украинских компаний в послевоенный период? Ответ заключается в уникальных чертах женщин-лидеров, которые сегодня играют решающую роль в обеспечении устойчивости и развития бизнеса

Среди владельцев украинских компаний растет спрос на женщин-руководителей. Это соответствует мировой тенденции к гендерному равенству в корпоративном управлении. К примеру, доля женщин в советах директоров компаний индекса Russell 3000 выросла с 28,5% в 2022 году до 30% в 2024-м, по данным ISS Corporate. У отечественного бизнеса, кроме этого, есть свои уникальные причины: война и обусловленный ею дефицит мужчин.

В условиях кризиса и неопределенности женский подход помогает компаниям не просто балансировать, но и двигаться вперед, сплачивать команду и быстро реагировать на изменения благодаря гибкости и адаптивности.

Женское лидерство отличается от мужского – оно не лучше и не хуже, просто другое. Владельцам бизнесов следует это учитывать и понимать, как максимально эффективно направить это отличие во благо.

О каких именно особенностях женского лидерства идет речь?

Человекоцентричность и эмпатийность

В бизнесе для мужчины главными ориентирами являются финансы и карьера. В то время как мужчина-«охотник» фокусируется на этих аспектах, женщина, по своей природе, одновременно обращает внимание как на «очаг», так и на людей в самых отдаленных уголках своей «пещеры». Ее человекоцентричность и эмпатийность играют немаловажную роль в системном управлении, особенно в условиях глобального кризиса, когда человеческий фактор становится критическим для устойчивости и эффективности компании.

Эмпатия помогает создавать сплоченные команды, формировать устойчивую корпоративную культуру и выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Женщины-лидеры с развитой эмпатией способны не только эффективно управлять, но и поддерживать мотивацию сотрудников и находить баланс между бизнес-целями и человеческими потребностями.

С началом полномасштабной войны эти свойства стали решающими. Женщины на руководящих должностях проявили заботу о своих подчиненных, организовывали эвакуацию, находили жилье и настраивали удаленную работу, что помогло сохранить бизнес.

Человекоцентричность и эмпатийность женщин связаны с материнским инстинктом. В кризисных ситуациях семья, особенно ребенок, для женщины всегда на первом месте. Именно этот инстинкт объясняет высокую ответственность и трудоспособность женщин в бизнесе.

Часто слышу от мужчин, что лучшие сотрудницы – это матери-одиночки. Их ответственность за благосостояние ребенка заставляет их работать бескомпромиссно и «держаться зубами» за работу. Для бизнеса важно не манипулировать этими инстинктами, а создавать условия, которые помогают женщинам совмещать работу с семьей за счет гибких условий труда, детских садов и зон отдыха на предприятиях.

Эти инвестиции окупятся сторицей, ведь когда женщина чувствует комфорт, она проявляет свои лучшие качества: выносливость, качественный риск-менеджмент и способность к сотрудничеству.

Выносливость и адаптивность

Женская выносливость и адаптивность, сформированные эволюцией, сегодня являются сильными сторонами женского лидерства. Биологически женщины настроены на длительную борьбу за выживание в условиях неопределенности, что проявляется в стойкости к стрессу, способности работать в многозадачном режиме и сохранять фокус даже в кризисе.

В течение веков женщины были центром семейной и социальной структуры, объединяя людей, находя компромиссы и создавая гармоничные отношения. Эти черты сегодня помогают женщинам становиться эффективными стратегами в бизнесе: строить команды, добиваться согласия и разрабатывать стратегии, учитывающие интересы всех сторон.

Женское стратегическое мышление не ограничивается только рациональным анализом, оно включает интуитивное понимание контекста и способность видеть общую картину. Это позволяет женщинам-лидерам предусматривать риски и разрабатывать пути их решения, что в турбулентные времена является настоящим конкурентным преимуществом наряду с присущим женщинам перфекционизмом.

Перфекционизм и внимание к деталям: скрытые преимущества женского лидерства

Женщины часто стремятся довести свою работу до совершенства, уделяя внимание деталям. Это может показаться излишним в среде, где важна скорость принятия решений. Однако там, где другие рискуют ошибками, женщины-лидеры предпочитают глубокий анализ и взвешенные решения.

Наряду с перфекционизмом часто идет синдром самозванца. Даже талантливые и одаренные женщины сомневаются в своих способностях, что иногда воспринимается как слабость. Но эти сомнения мотивируют их прилагать больше усилий к работе, что приводит к исключительным результатам.

Синдром самозванца становится движущей силой для постоянного самосовершенствования, что позволяет вывести компании на новые вершины и укрепить их конкурентные позиции.

По другую сторону медали

У каждой медали есть две стороны, и женский стиль руководства не исключение. Какие теневые проявления могут иметь место и как владельцу бизнеса к ним подготовиться?

«Пчелиная королева»

Иногда женщина на руководящей должности дистанцируется от других женщин, опасаясь конкуренции, или считает, что каждая должна самостоятельно преодолевать трудности, как это делала она. Такой подход лишает женщин в компании поддержки и сотрудничества.

Это случается и среди мужчин, но из-за малого количества женщин на высших должностях этот феномен становится более заметным.

Приглашая женщину на руководящую роль, следует выяснить, сколько женщин она привлекала в свое окружение и как видит гендерную структуру коллектива. Когда на рынке дефицит мужчин, игры в «пчелиную королеву» могут дорого стоить бизнесу, ведь важно использовать женский ресурс на всех уровнях.

Женская солидарность и соболезнование

Другая крайность – чрезмерное сочувствие руководительницы к женщинам-подчиненным, что приводит к неравномерному распределению трудового ресурса.

Например, женщина может сказать, что должна срочно уходить с работы из-за больного ребенка, и получить поддержку от руководительницы. Но с течением времени это может сформировать «стоп-лист»: некоторым сотрудницам нельзя давать дополнительные задания, и основная нагрузка ложится на мужчин.

Проблему можно минимизировать, установив четкие правила и стандарты.

Эмоциональность в конфликтных ситуациях

Конфликты в бизнесе возникают почти каждый день. Мужчины обычно воспринимают их как часть процесса и могут быстро помириться. Женщины же подвержены крайностям: одни избегают конфликтов, даже если это вредит компании, другие превращают их в длительные войны, воспринимая оппонента как личного врага.

Некоторые могут таить обиду, тратя энергию не на работу, а на уничтожение оппонента, что разрушает отношения в коллективе и вредит бизнесу.

К счастью, это лишь единичные случаи – слишком эмоциональные и мстительные женщины редко поднимаются до уровня топ-менеджера, поскольку на это у них не хватает энергии и эмоциональной выносливости.

Важно осознавать свои слабые стороны и превращать их в преимущества. Женское стремление избегать конфликтов или разрешать их мирным путем является ценным, особенно в послевоенной Украине. Реальность будет чрезвычайно милитаризованной, и общество, расколотое войной, потребует миротворческой силы, способной объединить людей.

Признание и развитие врожденных качеств женщин-лидеров – это больше, чем просто шаг к гендерному равенству. Это путь к раскрытию подлинного лидерского потенциала, способного трансформировать организации и вести их к безграничным возможностям.

Эти сильные стороны становятся неоспоримым преимуществом, помогая компаниям уверенно смотреть в будущее и развиваться даже в условиях гиперкризиса уровня войны.