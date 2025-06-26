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Правила лучшего работодателя Украины. Как учат, мотивируют и увольняют в Intellias?

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes

8 хв читання

Роман Гапачило та Віталій Седлер, Intellias /коллаж Анастасия Савеленко

Что делает работодателя самым лучшим? Лидеры компании Intellias считают: это человечность, жажда знаний и возможность самостоятельно управлять карьерой. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Сервисная IT-компания Intellias уже второй раз подряд становится работодателем года по версии Forbes Ukraine и robota.ua. За пять лет существования рейтинга Intellias ни разу не покидали десятки лидеров. Возможность расти, небезразличное руководство, удаленная работа – вот преимущества, которые больше всего ценит команда. Как построить компанию с выручкой более 4 млрд грн, где сотрудники каждый день с удовольствием выходят работать? Рецепт от Intellias

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«Intellias – не уникальная компания», – отмечает со сцены конференции «Сверхлюди» руководитель HR в Intellias Роман Гапачило, 40. Впрочем, уже два года подряд компания сохраняет статус лучшего работодателя страны, по версии Forbes Ukraine. Как ей это удается?

Гипотеза Гапачило – дело в человекоцентричной среде. «Компания, где талант не побоится задать глупый вопрос CEO или показать свою уязвимость, становится лидером», – убежден он.

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