Сервісна IT-компанія Intellias уже вдруге поспіль стає роботодавцем року за версією Forbes Ukraine та robota.ua . За пʼять років існування рейтингу Intellias жодного разу не залишали десятки лідерів. Можливість зростати, небайдуже керівництво, віддалена робота – ось переваги, які найбільше цінує команда. Як побудувати компанію з виторгом понад 4 млрд грн, де співробітники щодня з задоволенням виходять працювати? Рецепт від Intellias

«Intellias – не унікальна компанія», – зазначає зі сцени конференції «Надлюди» керівник HR в Intellias Роман Гапачило, 40. Втім, уже два роки поспіль компанія зберігає статус найкращого роботодавця країни, за версією Forbes Ukraine. Як їй це вдається?

Гіпотеза Гапачила – справа у людиноцентричному середовищі. «Компанія, де талант не побоїться поставити дурнувате питання CEO або показати свою вразливість, стає лідером», – переконаний він.