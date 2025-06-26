Сервісна IT-компанія Intellias уже вдруге поспіль стає роботодавцем року за версією Forbes Ukraine та robota.ua. За пʼять років існування рейтингу Intellias жодного разу не залишали десятки лідерів. Можливість зростати, небайдуже керівництво, віддалена робота – ось переваги, які найбільше цінує команда. Як побудувати компанію з виторгом понад 4 млрд грн, де співробітники щодня з задоволенням виходять працювати? Рецепт від Intellias
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«Intellias – не унікальна компанія», – зазначає зі сцени конференції «Надлюди» керівник HR в Intellias Роман Гапачило, 40. Втім, уже два роки поспіль компанія зберігає статус найкращого роботодавця країни, за версією Forbes Ukraine. Як їй це вдається?
Гіпотеза Гапачила – справа у людиноцентричному середовищі. «Компанія, де талант не побоїться поставити дурнувате питання CEO або показати свою вразливість, стає лідером», – переконаний він.
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