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Правила найкращого роботодавця України. Як вчать, мотивують і звільняють у Intellias? Інтервʼю СЕО Віталія Седлера та керівника HR Романа Гапачило

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

8 хв читання

Роман Гапачило та Віталій Седлер, Intellias /колаж Анастасія Савеленко

Що робить роботодавця найкращим? Лідери компанії Intellias вважають: це людяність, жага до знань і можливість самостійно керувати карʼєрою. Фото колаж Анастасія Савеленко

Сервісна IT-компанія Intellias уже вдруге поспіль стає роботодавцем року за версією Forbes Ukraine та robota.ua. За пʼять років існування рейтингу Intellias жодного разу не залишали десятки лідерів. Можливість зростати, небайдуже керівництво, віддалена робота – ось переваги, які найбільше цінує команда. Як побудувати компанію з виторгом понад 4 млрд грн, де співробітники щодня з задоволенням виходять працювати? Рецепт від Intellias

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«Intellias – не унікальна компанія», – зазначає зі сцени конференції «Надлюди» керівник HR в Intellias Роман Гапачило, 40. Втім, уже два роки поспіль компанія зберігає статус найкращого роботодавця країни, за версією Forbes Ukraine. Як їй це вдається? 

Гіпотеза Гапачила – справа у людиноцентричному середовищі. «Компанія, де талант не побоїться поставити дурнувате питання CEO або показати свою вразливість, стає лідером», – переконаний він. 

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