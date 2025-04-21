Реформатор церкви милосердия. Какое наследие оставил после себя Папа Римский Франциск? Разбор The Economist, Bloomberg и WSJ

Утром 21 апреля Ватикан сообщил, что Папа Римский Франциск , первый понтифик из Латинской Америки , ушел из жизни в возрасте 88 лет. Его понтификат стал символом либерального сдвига в Католической церкви, но также временем разочарования – от ограниченных реформ до спорных заявлений о войне в Украине. Forbes собрал главное из Bloomberg , The Economist і WSJ , як Франциск изменил церковь

Аргентинец, сын итальянских эмигрантов Хорхе Марио Бергольо был первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом, первым Франциском. Он также первый Папа Римский почти за 600 лет, избранный после отречения предшественника, напоминает WSJ. Его избрание состоялось 13 марта 2013 года.

Франциск вспоминал, что на него повлияла бабушка по материнской линии, которая боролась с фашизмом и рассказывала детям истории о святых. Именно она предупреждала его о жадности капитализма, говоря: «В погребальном саване нет карманов».

В 36 лет он возглавил иезуитов Аргентины – и уже тогда был конфликтной фигурой. Во время аргентинской диктатуры 1970-х его обвиняли в молчаливом соучастии с хунтой, хотя впоследствии лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес Эскивель публично оправдал его, напоминает WSJ.

Когда Франциска избрали Папой Римским, он сразу сломал канонический этикет. Франциск отказался от Папского дворца, жил в гостевом доме Ватикана, ездил на Ford Focus, обедал в общей столовой, сохранил старый наперсный крест и не носил красных туфель.

Во время визита в США в 2015 году Франциск призвал конгрессменов бороться с бедностью путем более справедливого распределения ресурсов, а на Генассамблее ООН осудил глобальную экономику, которой руководит только стремление к богатству и власти, пишет Bloomberg.

В 2020 году он выступил на конференции в Ватикане, призвав глав МВФ и министров финансов помочь должникам и создать «новую финансовую архитектуру», гарантирующую социальную справедливость.

Одна из последних встреч Папы Римского Франциска состоялась 20 апреля 2025 года в Ватикане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и делегацией Фото Getty Images

От баланса в морали до баланса в политике

Папство Франциска стало переломным. Он стремился превратить церковь из карательного института в источник милосердия. Главным словом его понтификата стало «милосердие», пишет WSJ. Он расширил доступ к причастию для разведенных, встречался с гей-парами, осуждал антигомосексуальные законы, признавал право на гражданские союзы для однополых пар. Но все же не пошел на радикальные шаги: не разрешил женское священство, не отменил целибат, не легитимизировал аборты.

Его популярное выражение «Кто я такой, чтобы судить?» по отношению к гомосексуальным священникам стало символом либерального разворота церкви.

Если предшественник Бенедикт считался защитником ортодоксальной доктрины, то Франциск был улыбающимся и доступным понтификом с широким социальным посланием. Он завоевал симпатии многих либералов – даже вне церкви – из-за акцента на бедности, страдании, а также заявления, что климатический кризис – это моральный вопрос, пишет Bloomberg.

Франциск решительно критиковал капитализм, призывал сокращать выбросы углерода, кормил бездомных пиццей, а беженцев, в том числе сирийские семьи, поселял в Ватикане. Он лично давил на американских политиков из-за миграционной политики и осудил планы Дональда Трампа относительно массовых депортаций, добавляет WSJ.

В то же время Франциск пытался сделать финансы Ватикана более прозрачными и призвал Курию прислушаться к голосам епископов с периферии. Среди его наследия – реформированная Коллегия кардиналов, избирающая следующего понтифика. Изменения, введенные Франциском, увеличили шансы на избрание Папы из Азии или Африки, пишет Bloomberg. Этот таинственный процесс избрания нового Папы даже стал сюжетом фильма «Конклав» 2024 года, где роль кардинала исполнил Рэйф Файнс.

Во внешней политике он искал баланс: в войне России против Украины Папа сочувствовал украинцам, но избегал прямого осуждения России, намекая на вину Запада в эскалации, напоминает WSJ. В 2024 году Франциск призвал Украину проявить «мужество белого флага», но впоследствии уточнил, что осуждает все войны.

Папа Римский встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Студии Зала Павла VI, 13 мая 2023 года, Ватикан Фото Getty Images

Сексуальные скандалы и ограниченные реформы

Самый большой вызов Франциска – кризис сексуальных злоупотреблений в церкви. Он провозгласил нулевую толерантность к насильникам, однако жертвы считают, что этого было недостаточно, особенно из-за мягкого отношения к кардиналам и епископам, покрывавшим злоупотребления. В 2018 году его обвинили в игнорировании сигналов относительно Теодора МакКаррика, бывшего архиепископа Вашингтона, подозреваемого в сексуальном насилии над подростками и молодыми семинаристами еще с 1970-х. После расследования Ватикан лишил МакКаррика сана – впервые в новейшей истории. Но доверие к церкви было подорвано, пишет WSJ.

Франциск отменил секретность в соответствующих церковных документах, ввел новые правила дисциплины епископов, однако не создал независимый трибунал, чего требовали жертвы.

Попытки Франциска справиться с проблемой сексуальных злоупотреблений в церкви часто были неловкими, а его извинения почти не произвели впечатления ни на прессу, ни на жертв, пишет The Economist.

Его усилия по наведению порядка в «черной дыре» ватиканских финансов хотя частично и преуспевали, однако вызвали обвинения в авторитаризме.

Преемник и наследие

К моменту смерти Франциск назначил две трети кардиналов, выбирающих нового Папу. Он стратегически избегал консерваторов, ориентируясь на отдаленные регионы – кардиналов из Лаоса, Тонги, Африки, формируя электорат, который может выбрать «Папу из периферии», отмечает WSJ.

Его самое большое наследие – это смещение центра тяжести церкви из Европы на Глобальный Юг. Но после него дверь балкона собора святого Петра может закрыться снова – в сторону традиционализма, пишет The Economist. Прогрессивные идеи Франциска, в частности в Германии, уже встретили сопротивление.

Наибольшим наследием Франциска для церкви может стать его упор на социальные и экономические вопросы, особенно в странах Глобального Юга. Будет ли этот курс продолжен, будет зависеть от решения будущего папского конклава, добавляет WSJ. Если да, это станет достойным наследием понтифика, назвавшего себя «человеком с краю земли».