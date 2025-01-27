Колумбія погодилася прийняти депортованих мігрантів із США після погроз Трампа запровадити тарифи

Колумбія та США уникли ескалації у відносинах після того, як Богота погодилася на умови Вашингтона та прийняла депортованих колумбійців. У відповідь президент США Дональд Трамп утримався від запровадження мит і санкцій проти Колумбії. Про це пише The Washington Post 27 січня.

Деталі

Напередодні президент Колумбії Густаво Петро заборонив посадку американських військових літаків із депортованими мігрантами, заявивши, що депортація має проводитися «з гідністю та повагою» і лише цивільними літаками. У відповідь Дональд Трамп пригрозив 25% митом на імпорт колумбійських товарів та скасуванням віз для урядовців Колумбії й їхніх союзників.

Мито могло стати руйнівним для колумбійської економіки, особливо для експорту квітів, які є ключовим товаром напередодні Дня святого Валентина. Зростання мит також призвело б до підвищення цін на каву в США, враховуючи значну частку колумбійського експорту.

Однак після перемовин Колумбія поступилася вимогам США, дозволивши військовим літакам здійснювати депортаційні рейси. Водночас американські санкції та мита залишаються в резерві як механізм тиску.

Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Гілберто Мурільо заявив, що уряд продовжить приймати своїх громадян, забезпечуючи їм гідні умови. Для цього президент Петро навіть виділив президентський літак для повернення депортованих.

Цей інцидент став найбільшою дипломатичною кризою між США та Колумбією за останні десятиліття, пише видання. Досі обидві сторони підтримували безперебійний механізм депортації, що включав двосторонні угоди та регулярні рейси.

Контекст

Запуск програми масової депортації іммігрантів став однією з ключових передвиборчих обіцянок Дональда Трампа, яку він почав реалізовувати. У своїй інавгураційній промові Трамп оголосив «національний надзвичайний стан на Південному кордоні», заявивши, що незаконні перетини будуть негайно припинені, а мільйони «злочинних нелегалів» повернуті до країн їхнього походження.

20 січня Трамп підписав виконавчі укази, згідно з якими військові мають допомагати Міністерству внутрішньої безпеки в організації затримань, транспортувань, зокрема авіаційних, і наданні інших логістичних послуг.

22 січня президент підписав указ про закриття південного кордону для нелегальних мігрантів. Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту було доручено вжити всіх необхідних заходів для запобігання незаконному перетину кордону, репатріації та видворення мігрантів через кордон із Мексикою.

Згідно з новими розпорядженнями, на кордон планується відправити близько 10 000 військовослужбовців. Вони надаватимуть підтримку прикордонним агентам, зокрема допомагаючи реалізувати нові правила, які обмежують доступ до притулку в США.

Попри це, американським військовим заборонено виконувати функції правоохоронних органів відповідно до федерального закону XIX століття. Це означає, що вони не мають права затримувати чи заарештовувати людей на кордоні, якщо тільки президент не ухвалить застосування Закону про заколот. Цей закон дозволяє використовувати армію для придушення заворушень і не підлягає перегляду судами.