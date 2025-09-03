«Множество проектов, инициатив, замыслов имеют в своей основе имя Ярослава Рущишина – иногда четко и заметно, а иногда мелким шрифтом, видимым только своим», – говорит владыка Борис Гудзяк. По просьбе Forbes он написал посвящение памяти Ярослава Рущишина, бизнесмена, политика, культурного деятеля, Гражданина

Жизнь политика, бизнесмена, публичного деятеля традиционно оценивают через призму успеха. Учредил, организовал, возглавил, поддержал, построил. Какова его ценность или, как сказали бы американцы, net worth?

По этому мерилу жизни, внезапно оборвавшейся 24 июля 2025 года, Ярослава Рущишина, несомненно, можно назвать успешным. Не каждый украинский политик может похвастать тем, что в новейших революциях был на правильной стороне истории. А Ярослав – был. На площади Октябрьской революции в Киеве во время Революции на граните 1990 года, с оранжевым флажком и сыном Игнатом на плечах как один из активных участников Майдана в 2004-м, и не только мерзнув, но и организовывая протесты и жертвуя личные средства во время Революции Достоинства в 2013-2014‐м.

Созданная им с нуля сеть швейных фабрик «Троттола» дала работу нескольким тысячам человек и одной из первых заявила на глобальном рынке: «Сделанное в Украине – качественное». Ярослав одним из первых задумался о социальной ответственности бизнеса и начал действовать согласно ее основам. Сегодня в одно и другое верят, а в 1990-х?

С ранних лет Ярослав поддерживал украинскую культуру. В начале 1990-х организовывал культовые фестивали музыки «Вывих» и принимал участие в встрече «Українська молодь – Христові». Кто участвовал в них, знает, насколько широк диапазон между этими событиями. Ярослав стал соучредителем художественного объединения «Дзыга» и «Львовской газеты», создателем Комитета предпринимателей Львовщины и Львовской бизнес-школы УКУ, профинансировал исследование ценностей львовян.

В 2019 году Рущишина избрали депутатом в Верховную Раду по мажоритарному округу (относился к фракции «Голос»). Его последним действием, как депутата, была поддержка антикоррупционного развития Украины. В моей памяти запечатлелась его последняя публичная фотография, когда он мирно, с выразительной грустью, но решительно блокирует трибуну, чтобы не допустить позорного голосования закона №12414.

Фото Facebook Ярослава Рущишина

Мы издалека разбирались в бурных 1990-х. Когда я переехал в Украину, на моем горизонте были прежде исповедники веры церковного подполья и политические диссиденты, которые в советские времена не покорялись тоталитаризму и дорогой ценой отстаивали Божью и человеческую правду. Профессионально меня интересовали ученые в системе академии наук и университетах, но и те, кто не вписывался в официальные академические иерархии.

Однако меня, молодого американского экспата, особенно увлекало новое поколение украинцев, которое стремилось творить, жить, строить и энергией, творчеством и принципиальностью разваливало тюрьму народов. Это Сообщество Льва, студенческие братства вузов, организации «Пласт», «Українська молодь – Христові», Театр Леся Курбаса и множество группировок, совместно создававших яркий фейерверк десятилетиями подавленной, но теперь пульсирующей жизнью, взрывной эйфории свободы.

В контексте этих инициатив я имел возможность познавать Ярослава и среду, которую он формировал. Со временем его пыл и творчество вылились в предпринимательство и ответственность за развитие города Львова, а мужество и дальновидность вырисовывались все четче.

В последние годы кучмизма Медведчуки – киевский Виктор и львовский Сергей – подавляли сопротивление оппозиционных политиков и бизнеса, пытаясь подмять под себя свободное и критическое общественное мнение и прессу, в том числе и «Львовскую газету» Рущишина. Во время какого-то городского собрания я подошел к Ярославу, чтобы выразить ему искреннее уважение и моральную поддержку.

Стоит заметить, что ситуация была настолько опасной, что юридические фирмы отказывались браться за защиту свободных, мыслящих и визионеров-бизнесменов, осмелившихся выступить против системы. Ярослав вежливо поблагодарил и сразу отвлек от себя внимание, сказав что-то вроде: «Мы скоро из этого вырвемся и придем поддержать вас, потому что у вашего едва созданного университета (а нам было всего два года) хороший бренд, качество образования, свобода от коррупции, патриотизм».

То есть, уже тогда он понимал, что такое социальная ответственность бизнеса. Ярослав сдержал слово и в 2008 году инициировал создание Львовской бизнес-школы УКУ. С тех пор наше общение стало регулярным и более глубоким. Свою же партнерскую 15-процентную долю в бизнес-школе по случаю десятилетия он подарил университету.

1990-е были богаты бурными инициативами и проектами, далеко не все они продолжались долго. Кому-то жизнь подрезала крылья, и мечтавшие и творящие люди порой теряли искру и вдохновение. А идеи Ярослава продолжались, развивались и со временем становились фундаментом для последующих.

Я не ставлю своей целью перечислить все достижения и успехи Ярослава. Напротив, должен признать: у меня аллергия на слово «успех». Во многих контекстах оно звучит плоско, пусто, бессмысленно, а особенно в отношении личности Ярослава Рущишина. Ему нужны другие мерки.

Возьмите за мерило любовь

Ярослав любил. Преданно, искренне, до краев. Людей и мудрость. Для многих из нас он был олицетворением настоящего философа, не книжного, хотя с увлечением много читал, а жизненного – любящего мудрость и ее воплощающего. Он постоянно учился, постоянно находился в поиске. В различных областях Ярослав искал мудрость и скромно ею делился. Он обогащался знаниями и компетенциями, но и любовью.

В последние годы Ярослав постигал практическую мудрость и приобретал уважение от людей. Его признавали личностью, которая объединяла и сплачивала. Ярослав был сенатором Украинского католического университета (т.е. членом наблюдательного совета), когда я служил ректором. Мне было приятно и интересно просто быть с ним на заседаниях. Он внимательно слушал, смело предлагал и – иногда упрямо – отстаивал. Потому что любил.

Или же измерим его жизнь через отношения

Моя лента в Facebook – с ночи 24 июля до нескольких дней после похорон – превратилась в сборник историй о Ярославе. То, что мы знали, стало еще более очевидным: концентрические круги, которые он творил, были больше, чем многие представляли. Сотни людей свидетельствовали о нем и о том, что они пережили с ним или рядом с ним.

Ярослав был тверд в принципах и требователен к себе и другим. Но в то же время в нем жила какая-то особая человечность – пожалуй, выразительнее всего она проявлялась в его творческом сотрудничестве с детьми: поездки, пение, вертепы. Но детьми она не ограничивалась. Именно к этой принципиальной мягкости, теплу и радости мы и льнули.

Если присмотреться к акцентам, которые вызревали на протяжении последних лет его жизни, то видим, что в сердцевине были взаимоотношения, общение, конструктивный труд для общего блага. Ее центр – Богом данное человеческое достоинство и солидарность. Ярослав включал нас в свою жизнь и проекты и сам включался в нашу жизнь и начинания. Это взаимовключение и делало наши отношения особенными.

Ярослав не оставил учебника, но оставил нас и наши отношения друг с другом. Именно от их качества будет зависеть наш «успех», скорее наши жизнедеятельность и плодотворность Фото Shutterstock

Отношения – это то, что есть триединый Бог. Строя их, Ярослав был Божьим.

В моей жизни «узнавать Рущишина» – это 35-летняя траектория. А таких траекторий и векторов его влияния и поддержки множество: ровесники, младшие коллеги, совсем молодые студенты и даже дети. В этом особенность его внимания к другому, к общему, к общественному, которое через общение становится насквозь личным, искренним, лаконичным, провоцирующим к мысли и действию, обязательно общему. Методы достижения должны быть разумными, эффективными и справедливыми, а цель – это человеческое достоинство и всеобщее добро.

Подойдет ли для мерки слово «свидетельство»?

В 2009 году Ярослав стал главным меценатом деревянного храма новомучеников Украинской греко-католической церкви, среди которых выпускники и преподаватели довоенной Львовской богословской академии. Сам Слава тогда с юмором говорил: «Это вместо того, чтобы купить новую машину». С этого малого храма началось строительство университетского городка УКУ, который сейчас разросся и является для многих символом продвижения в образовании.

Все же началось с малого, старт чему помог дать Ярослав. На греческом языке слово «мученик» – μάρτυς – означает «свидетель». Ярослав был свидетелем. Он не кричал на площадях «Господи, Господи!», но своим тихим трудом прежде всего над собой нас всех поднимал, стимулировал, вдохновлял, целостно заботился. Своей жизнью он все больше свидетельствовал: у нас есть призвание, у нас есть дар общения, мы созданы для взаимоотношений.

В воскресенье, после службы Божьей в храме Святой Софии, построенном в том же городке УКУ, а спонсируемый им деревянный храм служит для военных в одном из учебных центров, с семьей и обществом друзей Ярослав садился на кофе в университетском кафе. Здесь обсуждали впечатления от художественных выставок и спектаклей. Ярослав обычно предлагал посетить новейший вернисаж или планировал очередную краеведческую поездку: в Унивский монастырь на вечернее богослужение или в забытое село или городок.

Перспективы, возможности, ответственность за других, предложения радостных и обучающих опытов – такова была жизнь Ярослава Рущишина. Он переживал за других: близко и обще, лично и национально. В этом Слава был животворным и многогранно плодотворным.

Если задуматься над типологией гражданина, предпринимателя, политика, культурного деятеля, которую предлагал в своих писаниях митрополит Андрей Шептицкий, не найти кого-то в Украине, кто больше до нее дорастал, чем Ярослав Рущишин. Осанку, методологию, достижения Ярослава следует изучать и с них брать вдохновение и пример. УКУ, которым он дорожил и всесторонне развивал и поддержал, возьмет это за задание.

Ярослав учил нас учиться, жить до краев, подставлять плечо, засучить рукава, служить, не ставя во главу угла свое «я», с песней, трудом, с верой в жизнь, которую дает Бог, и победу Божьей правды на нашей земле.

Следующие недели, месяцы, годы покажут, как хорошо мы усвоили его уроки. Особенно важны они для читателей Forbes Ukraine, большая часть которых, по-видимому, его не знали лично или никогда о нем не слышали. Подозреваю, что многое придется повторять или учить заново.

Одним из первых плодов стало достоинство осанки и слова, которые засвидетельствовал на похоронах его сын Игнат, который в прощальном слове дал «домашнее задание» от отца. Ярослав не оставил учебника, но оставил нас и наши отношения друг с другом. Именно от их качества будет зависеть наш «успех», скорее наши жизнеспособность и плодотворность.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №4 [37] за август – сентябрь 2025 года.