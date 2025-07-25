В ДТП погиб львовский бизнесмен и народный депутат от «Голоса» Ярослав Рущишин. Каким предпринимателем, нардепом и образовательным деятелем он был?

Вечером 24 июля коллеги и друзья Ярослава Рущишина, львовского предпринимателя и парламентария, сообщили о его гибели в дорожной аварии.

Рущишин находился за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Трагедия произошла в Ивано-Франковской области. Погибшему было 57 лет.

При жизни он создал ряд бизнесов по производству одежды, занимался известными художественными проектами и поддерживал Украинский католический университет.

Как Ярослав Рущишин привлек в клиенты Zara, чем он занимался в Верховной Раде и что делал, чтобы превратить родной Львов в академический и культурный центр?

In memoriam от Forbes Ukraine.

Человек образования

«Львов – это город, где я живу, где умру, где буду, наверное, похоронен и где будут жить мои внуки, – говорил Рущишин в интервью изданию «Твой город» в июле этого года. – Поэтому я за него полностью ответственен».

Рущишин создавал Львов своими ценностями и мечтами, пишет на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

Одним из приоритетов Рущишина было образование. Его мечтой было превратить Львов в академический центр типа Кембриджа или Оксфорда. Пример вуза, который предприниматель поддерживал больше всего, – Украинский католический университет (УКУ). Рущишин был его меценатом и почетным сенатором, стал соучредителем и членом совещательного совета бизнес-школы УКУ.

Таким образом Рущишин хотел решить проблему нехватки профессионального бизнес-образования. Деканом туда пригласили Софию Опацкую, с которой Рущишин был знаком со времен учебы в бизнес-школе Киево-Могилянской академии.

Сын Рущишина, Игнат, тоже учился в УКУ на факультете общественных наук. Это был его личный выбор. «Мы с женой были удивлены и счастливы от решения Игната», – говорил предприниматель в интервью для сайта университета в 2021-м.

Сам Рущишин окончил Львовский торгово-экономический институт. В начале 1990-х совместно с другими студентами вуза он основал студенческое братство. Оно дало начало фестивалю «Вивих», который впервые состоялся во Львове в мае 1990 года. На мероприятии выступали группы «Мертвий півень», «Плач Еремии», «Табула Раса», «Бу-Ба-Бу» и студия «Sпаты», которая впоследствии превратилась в «Скрябин».

Через 2,5 года, в 1992-м, состоялся второй «Вивих». «Были проблемы с тогдашней властью, в частности с КГБ, – рассказывал проекту «Амнезия» соучредитель, главный администратор фестиваля и друг Рущишина Маркиян Иващишин. – Были попытки провокаций».

В 1993-м Рущишин, Иващишин, художник Владимир Кауфман и театральный режиссер Сергей Проскурня основали художественное объединение «Дзиґа». Его команда организовывала джазовые фестивали «Флюгеры Львова» и Jazz Bez, международный фестиваль искусств Fort.Missia, этно-фестиваль «Підкамінь» и финансово поддерживала молодых художников.

Среди групп, которых в 1990-х продвигали Рущишин и Иващишин, был, в частности, «Мертвий півень». Они продюсировали ранние проекты «Океана Эльзы» и Русланы Лыжичко. «Славик [Рущишин] был одним из тех, для кого слово «принцип» было не просто словом, оно было действием», – написал фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук в Facebook.

Рущишин мечтал превратить Львов в академический центр типа Кембриджа или Оксфорда

Создатель одежды для Zara

В 1998 году Рущишин основал сеть фабрик по пошиву одежды «Троттола», которая впоследствии объединила девять предприятий. «Мы начинали работать с технологом из Лондона, который приехал в Украину и размещал здесь заказ», – рассказывал он в 2014-м львовскому изданию «Твой город».

Первым заказчиком Рущишина стал британский бренд New Look. С этого времени «Троттола» ориентирована на экспорт. На одной из фабрик в Остроге в Ровенской области компания отшивает одежду для Zara.

На развитие производства Рущишин получил $250 000 от американских инвесторов, говорится в статье журнала «Корреспондент» за декабрь 2011 года.

В 2008-м Рущишин основал собственную торговую марку для женской одежды Jhiva. Сейчас у компании работает только интернет-магазин.

После того, как он стал народным депутатом в 2019 году, свой бизнес переписал на жену Ярину. Совокупная выручка компаний, которые объединяет «Тротолла», в 2024-м достигла по меньшей мере 27 млн грн, по данным YouControl. Выручка интернет-магазина «Жива» в 2024 году выросла на 27,3%, до 2,6 млн грн, а прибыль упала на 97%, до 2300 грн.

В 2002 году вместе с политиком Маркияном Иващишиным Рущишин основал «Львовскую газету». Журналисты газеты опубликовали ряд критических статей о деятельности львовских налоговиков, в частности о брате Виктора Медведчука Сергее, писало издание «Зеркало недели» в июне 2004 года. Позже против Рущишина были возбуждены уголовные дела и он начал судиться с Государственной налоговой службой во Львовской области.

Тогда Рущишин владел торговой сетью магазинов одежды Sensus. Ее пришлось закрыть из-за судебного противостояния.

В 2005 году Рущишин продал «Львовскую газету» владельцу сети супермаркетов «Арсен» Роману Шлапаку.

«Был нравственным компасом для фракции»

Рущишин был секретарем Комитета Верховной Рады по экономическому развитию. «Занимался вопросами индустриальных парков, привлечения инвестиций, реформ разных отраслей», – рассказывает его коллега из фракции «Голос» Роман Лозинский.

Работал над законопроектами по обновлению Трудового кодекса, добавляет депутат Галина Васильченко. Значительный фокус покойный имел на дерегуляции бизнеса, подчеркивают оба нардепа из фракции. «Для нас во фракции («Голос» – Forbes Ukraine) был нравственным компасом и наставником», – говорит Васильченко.

«Всю жизнь он был предпринимателем, свобода предпринимательства и справедливость были для него значительно больше, чем просто слова», – написала о покойном в Facebook премьер-министр Юлия Свириденко.

Рущишин был одним из инициаторов создания Львовского регуляторного хаба

Рущишин был одним из инициаторов создания Львовского регуляторного хаба.

«Никогда не пропускал заседания рабочих групп или заседания комитета, – вспоминает Васильченко. – Был очень ответственным, максимально вовлеченным в дела в парламенте и с умом относился к голосованиям». Рущишин был среди депутатов, которые блокировали трибуну во время голосования за скандальный законопроект об ограничении независимости НАБУ и САП.

«Он действительно на 100% работал в парламенте именно как представитель конкретной общины, а не политик, заботящийся о себе, – описывает депутат фракции «Голос» Андрей Осадчук политическую деятельность погибшего. – Я таких больше не знаю…».