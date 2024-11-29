«Меня беспокоят образовательные потери». УКУ собрал рекордное количество поступающих в 2024 году. Интервью с ректором об образовательном кризисе, планах на 3000 студентов и привлечении средств во время войны

Руководство Украинского католического университета (УКУ) планирует нарастить количество студентов до 3000 человек к 2030 году. По результатам нынешней вступительной кампании вуз уже привлек рекордное количество поступающих. Какова его стратегия развития?

В УКУ в 2024-м поступили рекордные за всю историю вуза 470 бакалавров, сказал ректор Тарас Добко. Всего в университете обучается 2400 студентов.

УКУ возглавил десятку «умнейших» университетов по направлениям «Право», «Психология» и «IT», по подсчетам Forbes Ukraine в сентябре 2024-го. Средний балл с НМТ поступающих в университет не опустился ниже 170 в нынешней вступительной кампании.