От сомнительного образования и медицинского бизнеса до руководителя инициативы DOGE в Пентагоне. Кто такой Джастин Фулчер, реформирующий бюджет Минобороны США?

Серийный предприниматель Джастин Фулчер руководил обанкротившимся на сегодня телемедицинским стартапом. Фулчер обвиняется в неуплате долгов, а его квалификация вызывает сомнения. Теперь Фулчер – один из ключевых участников инициативы DOGE в Пентагоне.

В течение нескольких недель в Пентагоне готовились к приходу Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска, пытаясь понять, кого самый богатый человек мира избрал для руководства беспрецедентной реформой крупнейшего ведомства в правительстве США.

Как стало известно Forbes, одним из тех, кого Илон Маск выбрал для радикального сокращения почти триллионного бюджета Пентагона, стал серийный предприниматель Джастин Фулчер, имеющий степень магистра по «терроризмоведению». Информацию подтвердили чиновник Пентагона и двое других лиц, ознакомленных с его деятельностью.

На первый взгляд, его карьера выглядит поразительно: основатель глобального телемедицинского стартапа, благотворительной организации, работающей над улучшением доступа к интернету и медицине в Южной Каролине. Он также стоял за проектом стоимостью $500 млн по созданию передового производственного завода, получившего одобрительные отзывы от администрации Джо Байдена.

Как и многие другие работники DOGE, Фулчер, основавший свою первую софтверную компанию еще подростком, имеет поразительные навыки программирования, отмечают его бывшие коллеги и партнеры в комментарии Forbes. Несколько человек утверждают, что он заявлял о сотрудничестве с ФБР в качестве программиста в подростковом возрасте (в ФБР отказались комментировать).

Однако более детальный анализ карьеры Джастина Фулчера вызывает вопросы его достижений, свидетельствуют внутренние документы компаний и интервью с 10 его бывшими коллегами.

Его телемедицинский стартап RingMD, основанный в Сингапуре, обанкротился, хотя Фулчер привлек более $10 млн инвестиций. Попытка возобновить бизнес в США обернулась судебной волокитой с партнером, утверждающим, что Фулчер задолжал ему сотни тысяч долларов.

А промышленный объект стоимостью полмиллиарда долларов, который поддерживала администрация Байдена, так и не вышел за пределы обещаний.

Джастин Фулчер Фото Forbes USA

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