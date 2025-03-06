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Від сумнівної освіти та медичного бізнесу до очільника ініціативи DOGE у Пентагоні. Хто такий Джастін Фулчер, який реформує бюджет Міноборони США?

Forbes USA
Forbes

6 хв читання

Джастіна Фулчер, DOGE, Ілон Маск, Трамп /ілюстрація Malte Mueller via Getty Images. Колаж: Анна Наконечна

Одним із тих, кого Ілон Маск обрав для радикального скорочення майже трильйонного бюджету Пентагону, став серійний підприємець Джастін Фулчер, який має ступінь магістра з «тероризмознавства». Фото ілюстрація Malte Mueller via Getty Images. Колаж: Анна Наконечна

Серійний підприємець Джастін Фулчер керував збанкрутілим на сьогодні телемедичним стартапом. Фулчера звинувачують у несплаті боргів, а його кваліфікація викликає сумніви. Тепер Фулчер – один із ключових учасників ініціативи DOGE у Пентагоні

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Протягом кількох тижнів у Пентагоні готувалися до приходу Департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, намагаючись зрозуміти, кого найбагатша людина світу обрала для керівництва безпрецедентною реформою найбільшого відомства в уряді США.

Як стало відомо Forbes, одним із тих, кого Ілон Маск обрав для радикального скорочення майже трильйонного бюджету Пентагону, став серійний підприємець Джастін Фулчер, який має ступінь магістра з «тероризмознавства». Інформацію підтвердили посадовець Пентагону та двоє інших осіб, ознайомлених із його діяльністю.

На перший погляд, його карʼєра виглядає разюче: засновник глобального телемедичного стартапу, благодійної організації, що працює над покращенням доступу до інтернету та медицини в Південній Кароліні. Він також стояв за проєктом вартістю $500 млн зі створення передового виробничого заводу, який отримав схвальні відгуки від адміністрації Джо Байдена.

Як і багато інших працівників DOGE, Фулчер, який заснував свою першу софтверну компанію ще підлітком, має разючі навички програмування, зазначають його колишні колеги та партнери в коментарі Forbes. Кілька людей стверджують, що він заявляв про співпрацю з ФБР у ролі програміста в підлітковому віці (у ФБР відмовилися коментувати).

Проте детальніший аналіз кар’єри Джастіна Фулчера викликає запитання щодо його досягнень, свідчать внутрішні документи компаній та інтерв’ю з 10 його колишніми колегами.

Його телемедичний стартап RingMD, заснований у Сингапурі, збанкрутував, хоча Фулчер залучив понад $10 млн інвестицій. Спроба відновити бізнес у США обернулася судовою тяганиною з партнером, який стверджує, що Фулчер заборгував йому сотні тисяч доларів.

А промисловий об’єкт вартістю пів мільярда доларів, який підтримувала адміністрація Байдена, так і не вийшов за межі обіцянок.

Джастін Фулчер, DOGE /Forbes USA

Джастін Фулчер Фото Forbes USA

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