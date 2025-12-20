Forbes Digital підписка
11 лучших бизнес-книг 2025 года. История зависимости Apple от Китая, карманная биография Трампа и запрещенная книга о Facebook

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

12 хв читання

Топ бізнес-книги 2025, книги про бізнес і економіку, найкращі книжки про бізнес 2025 року /коллаж Анастасия Решетник

11 лучших книг о бизнесе и экономике – итоги 2025 года. Фото коллаж Анастасия Решетник

Лучшие бизнес-издания 2025 года фокусируются на Китае, США или их противостоянии. Книга «Apple в Китае» рассказывает, как ведущая мировая компания привязала себя к авторитарному режиму. В «Точках контроля» бывший американский чиновник Эдвард Фишман объясняет, как мировая экономика превратилась в поле боя. Также в списке лучших книг года – истории Huawei и Nvidia и их эксцентричных основателей, разоблачительные мемуары бывшего топ-менеджера Facebook и биографии «богов Нью-Йорка». Какие еще издания о бизнесе и экономике стали бестселлерами и попали в топы ведущих мировых медиа?

  1. «Apple в Китае», Патрик Макги
  2. «Достаток», Дерек Томпсон, Эзра Кляйн
  3. «1929», Эндрю Росс Соркин
  4. «Боги Нью-Йорка», Джонатан Малер
  5. «Узкие места», Эдвард Фишман
  6. «Небрежные люди», Сара Винн-Уильямс
  7. «Клэр Маккарделл», Элизабет Эвитс Дикинсон
  8. «Дом Huawei», Ева Доу
  9. «Мыслящая машина», Стивен Уитт
  10. «Империя AI», Карен Хао
  11. «Как заканчивается прогресс», Карл Бенедикт Фрей

