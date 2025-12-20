Лучшие бизнес-издания 2025 года фокусируются на Китае, США или их противостоянии. Книга «Apple в Китае» рассказывает, как ведущая мировая компания привязала себя к авторитарному режиму. В «Точках контроля» бывший американский чиновник Эдвард Фишман объясняет, как мировая экономика превратилась в поле боя. Также в списке лучших книг года – истории Huawei и Nvidia и их эксцентричных основателей, разоблачительные мемуары бывшего топ-менеджера Facebook и биографии «богов Нью-Йорка». Какие еще издания о бизнесе и экономике стали бестселлерами и попали в топы ведущих мировых медиа?