Лучшие бизнес-издания 2025 года фокусируются на Китае, США или их противостоянии. Книга «Apple в Китае» рассказывает, как ведущая мировая компания привязала себя к авторитарному режиму. В «Точках контроля» бывший американский чиновник Эдвард Фишман объясняет, как мировая экономика превратилась в поле боя. Также в списке лучших книг года – истории Huawei и Nvidia и их эксцентричных основателей, разоблачительные мемуары бывшего топ-менеджера Facebook и биографии «богов Нью-Йорка». Какие еще издания о бизнесе и экономике стали бестселлерами и попали в топы ведущих мировых медиа?
- «Apple в Китае», Патрик Макги
- «Достаток», Дерек Томпсон, Эзра Кляйн
- «1929», Эндрю Росс Соркин
- «Боги Нью-Йорка», Джонатан Малер
- «Узкие места», Эдвард Фишман
- «Небрежные люди», Сара Винн-Уильямс
- «Клэр Маккарделл», Элизабет Эвитс Дикинсон
- «Дом Huawei», Ева Доу
- «Мыслящая машина», Стивен Уитт
- «Империя AI», Карен Хао
- «Как заканчивается прогресс», Карл Бенедикт Фрей
