11 найкращих бізнес-книг 2025 року. Історія залежності Apple від Китаю, кишенькова біографія Трампа і заборонена книга про Facebook

Вероніка Масенко
Forbes

12 хв читання

Топ бізнес-книги 2025, книги про бізнес і економіку, найкращі книжки про бізнес 2025 року /колаж Анастасія Решетнік

11 кращих книжок про бізнес та економіку – підсумки 2025 року. Фото колаж Анастасія Решетнік

Кращі бізнес-видання 2025 року фокусуються на Китаї, США або їх протистоянні. Книга «Apple у Китаї» розповідає, як провідна світова компанія прив’язала себе до авторитарного режиму. У «Точках контролю» колишній американський урядовець Едвард Фішман пояснює, як світова економіка перетворилася на поле бою. Також у списку кращих книг року – історії Huawei та Nvidia і їхніх ексцентричних засновників, викривальні мемуари колишньої топменеджерки Facebook та біографії «богів Нью-Йорка». Які ще видання про бізнес та економіку стали бестселерами і потрапили у топи провідних світових медіа?

  1. «Apple у Китаї», Патрік Макгі
  2. «Достаток», Дерек Томпсон, Езра Кляйн
  3. «1929», Ендрю Росс Соркін
  4. «Боги Нью-Йорка», Джонатан Малер
  5. «Вузькі місця», Едвард Фішман
  6. «Недбалі люди», Сара Вінн-Вільямс
  7. «Клер Маккарделл», Елізабет Евітс Дікінсон
  8. «Дім Huawei», Єва Доу
  9. «Машина, що мислить», Стівен Вітт
  10. «Імперія AI», Карен Хао
  11. «Як закінчується прогрес», Карл Бенедикт Фрей

