Кращі бізнес-видання 2025 року фокусуються на Китаї, США або їх протистоянні. Книга «Apple у Китаї» розповідає, як провідна світова компанія прив’язала себе до авторитарного режиму. У «Точках контролю» колишній американський урядовець Едвард Фішман пояснює, як світова економіка перетворилася на поле бою. Також у списку кращих книг року – історії Huawei та Nvidia і їхніх ексцентричних засновників, викривальні мемуари колишньої топменеджерки Facebook та біографії «богів Нью-Йорка». Які ще видання про бізнес та економіку стали бестселерами і потрапили у топи провідних світових медіа?
- «Apple у Китаї», Патрік Макгі
- «Достаток», Дерек Томпсон, Езра Кляйн
- «1929», Ендрю Росс Соркін
- «Боги Нью-Йорка», Джонатан Малер
- «Вузькі місця», Едвард Фішман
- «Недбалі люди», Сара Вінн-Вільямс
- «Клер Маккарделл», Елізабет Евітс Дікінсон
- «Дім Huawei», Єва Доу
- «Машина, що мислить», Стівен Вітт
- «Імперія AI», Карен Хао
- «Як закінчується прогрес», Карл Бенедикт Фрей
