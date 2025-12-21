Кращі бізнес-видання 2025 року фокусуються на Китаї, США або їх протистоянні. Книга «Apple у Китаї» розповідає, як провідна світова компанія прив’язала себе до авторитарного режиму. У «Точках контролю» колишній американський урядовець Едвард Фішман пояснює, як світова економіка перетворилася на поле бою. Також у списку кращих книг року – історії Huawei та Nvidia і їхніх ексцентричних засновників, викривальні мемуари колишньої топменеджерки Facebook та біографії «богів Нью-Йорка». Які ще видання про бізнес та економіку стали бестселерами і потрапили у топи провідних світових медіа?