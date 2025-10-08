Світова економіка продемонструвала більшу стійкість, ніж очікувалося, попри низку потрясінь, вважає директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. МВФ прогнозує лише незначне уповільнення глобального зростання у 2025–2026 роках, пише Reuters .

Деталі

Економіка США уникла рецесії, якої побоювалися пів року тому. За словами голови МВФ, цьому сприяли адаптивність приватного сектору, ефективні економічні політики, помірні імпортні тарифи та сприятливі фінансові умови.

«Ми бачимо лише незначне уповільнення зростання цього року і наступного. Усі ознаки свідчать, що світова економіка загалом витримала серію гострих шоків», – сказала Георгієва, посилаючись на новий World Economic Outlook.

Голова МВФ зауважила, що глобальна економіка «показує кращі результати, ніж боялися, але гірші, ніж потрібно». Середньостроковий прогноз зростання МВФ становить близько 3% – суттєво нижче від 3,7% перед пандемією COVID-19.

Георгієва наголосила на зростанні невизначеності та попиту на золото як «тихої гавані» для інвесторів – частка монетарного золота перевищила 20% світових резервів.

США, попри запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи, не отримали очікуваного торговельного удару. Середня ставка мит становить близько 17,5%, знизившись із 23% у квітні.

Водночас Георгієва попередила, що нові раунди підвищення тарифів або передавання їхнього ефекту на споживачів можуть знову розігнати інфляцію. Вона звернула увагу на перегріті оцінки фінансових ринків, що наближаються до рівнів «бульбашки доткомів» 2000 року.

«Пристебніться. Невизначеність – це нова норма, і вона залишиться з нами», – заявила голова МВФ.

Контекст

У липні МВФ підвищив прогноз глобального зростання до 3% на 2025 рік і 3,1% – на 2026-й. Причина – менш жорсткі, ніж очікувалося, торговельні барʼєри США, слабкий долар та несподівана стійкість Китаю.

Прогноз МВФ став розворотом у риториці Фонду: ще у квітні він попереджав про значне сповільнення глобальної економіки через торговельну війну. Хоча нинішнє зростання нижче за доковідні середні 3,7% (у 2024-му було 3,3%), сигнал з МВФ свідчить про «тендітну стійкість» світової економіки.

Водночас Фонд застеріг: високий борг, політичні втручання у монетарну політику і шоки можуть зруйнувати досягнутий баланс.

Оновлений прогноз оприлюднять наступного тижня під час щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні.