Завершается сезон книжных фестивалей. В 2025-м он состоит из не менее 25 крупных ивентов: к старейшим литературным событиям, таким как «Книжковый Арсенал» и «Форум Видавців», присоединились новички – в частности, львовская Bestseller Fest и харьковский «Літературний ярмарок». Сколько стоит провести фестиваль?

Апрель 2024 года. За месяц до «Книжкового Арсенала» – лидера среди книжных фестивалей, существующего с 2011-го, – на ВДНХ проходит первая «Книжкова країна». По подсчетам организаторов, ее посетило более 68 000 гостей. Многие издатели считали, что это ударит по результатам «Арсенала», говорила СЕО издательства Vivat Юлия Орлова.

Опасения не оправдались. В том году «Книжковий Арсенал» собрал 35 000 гостей – на 7000 больше, чем в 2023-м, но на тысячу меньше, чем до большой войны. Новичок на рынке литературных ивентов, «Книжкова країна» стала лидером по посещаемости, хотя показала убыток в 1,8 млн грн, рассказывает основатель проекта Евгений Мушкин.