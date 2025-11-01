Forbes Digital підписка
25 событий и сотни тысяч гостей в год. Сфера книжных событий растет. Как появление новых игроков влияет на лидеров и почему рост – не всегда в пользу рынка

Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

фестиваль Фронтера в Луцьку /пресслужба фестиваля «Фронтера»

Сезон литературных фестивалей 2025 года насчитывает не менее 25 событий. Фото пресслужба фестиваля «Фронтера»

Завершается сезон книжных фестивалей. В 2025-м он состоит из не менее 25 крупных ивентов: к старейшим литературным событиям, таким как «Книжковый Арсенал» и «Форум Видавців», присоединились новички – в частности, львовская Bestseller Fest и харьковский «Літературний ярмарок». Сколько стоит провести фестиваль?

Апрель 2024 года. За месяц до «Книжкового Арсенала» – лидера среди книжных фестивалей, существующего с 2011-го, – на ВДНХ проходит первая «Книжкова країна». По подсчетам организаторов, ее посетило более 68 000 гостей. Многие издатели считали, что это ударит по результатам «Арсенала», говорила СЕО издательства Vivat Юлия Орлова.

Опасения не оправдались. В том году «Книжковий Арсенал» собрал 35 000 гостей – на 7000 больше, чем в 2023-м, но на тысячу меньше, чем до большой войны. Новичок на рынке литературных ивентов, «Книжкова країна» стала лидером по посещаемости, хотя показала убыток в 1,8 млн грн, рассказывает основатель проекта Евгений Мушкин.

