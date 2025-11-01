Завершується сезон книжкових фестивалів. У 2025-му він складається із щонайменше 25 великих івентів: до найстарших літературних подій, як-от «Книжковий Арсенал» та «Форум Видавців», доєднались новачки – зокрема, львівський Bestseller Fest і харківський «Літературний ярмарок». Скільки коштує провести фестиваль?

Квітень 2024 року. За місяць до «Книжкового Арсеналу» – лідера серед книжкових фестивалів, що існує з 2011-го, – на ВДНГ проходить перша «Книжкова країна». За підрахунками організаторів, її відвідало понад 68 000 гостей. Багато видавців вважали, це вдарить по результатах «Арсеналу», казала СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова.

Побоювання не справдились. Того року «Книжковий Арсенал» зібрав 35 000 гостей – на 7000 більше, ніж у 2023-му, але на тисячу менше, ніж до великої війни. Новачок на ринку літературних івентів, «Книжкова країна» стала лідером за відвідуваністю, хоча показала збиток у 1,8 млн грн, розповідає засновник проєкту Євген Мушкін.