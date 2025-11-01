Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

25 подій та сотні тисяч гостей на рік. Сфера книжкових подій зростає. Як поява нових гравців впливає на лідерів та чому зростання – не завжди на користь ринку

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

фестиваль Фронтера в Луцьку /пресслужба фестивалю «Фронтера»

Сезон літературних фестивалів 2025 року налічує щонайменше 25 подій. Фото пресслужба фестивалю «Фронтера»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:12 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:12

Завершується сезон книжкових фестивалів. У 2025-му він складається із щонайменше 25 великих івентів: до найстарших літературних подій, як-от «Книжковий Арсенал» та «Форум Видавців», доєднались новачки – зокрема, львівський Bestseller Fest і харківський «Літературний ярмарок». Скільки коштує провести фестиваль?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Квітень 2024 року. За місяць до «Книжкового Арсеналу» – лідера серед книжкових фестивалів, що існує з 2011-го, – на ВДНГ проходить перша «Книжкова країна». За підрахунками організаторів, її відвідало понад 68 000 гостей. Багато видавців вважали, це вдарить по результатах «Арсеналу», казала СЕО видавництва Vivat Юлія Орлова. 

Побоювання не справдились. Того року «Книжковий Арсенал» зібрав 35 000 гостей – на 7000 більше, ніж у 2023-му, але на тисячу менше, ніж до великої війни. Новачок на ринку літературних івентів, «Книжкова країна» стала лідером за відвідуваністю, хоча показала збиток у 1,8 млн грн, розповідає засновник проєкту Євген Мушкін. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні