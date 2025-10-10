Forbes Digital підписка
Chief Veterans Officer. «Аврора», МХП, «Астарта» и другие крупные компании создали отдельные отделы для реинтеграции защитников. Хорошо ли это работает

4 хв читання

Аврора, МХП, Астарта, ветерани, реінтеграція /коллаж Анастасия Савеленко

«Лучше всего создавать «ветеранские» отделы не тогда, когда проблема уже есть, а готовиться заранее, что ветеранов будет больше», — резюмирует ветеран, CVO «Авроры» Михаил Онуфер. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Возвращение ветеранов влечет за собой изменения в бизнесе: в компаниях появляются новые должности и целые отделы, иногда с десятками людей. Что делают эти департаменты, как они понимают свой успех и нужны ли они всем?

Среди 16 000 работников «Авроры» – 98 ветеранов. С июля 2025-го о них заботится Chief Veterans Officer (CVO) – экс-командир штурмовой роты Михаил Онуфер с опытом боев под Бахмутом.

Его первое достижение – ветеранская община. Онуферу удалось привлечь к общему чату 95% ветеранов-сотрудников из разных городов. «Принцип «равный равному» – золотой стандарт. Это поможет быстро адаптироваться новым работникам после войны», – говорит руководитель Офиса ветеранов УКУ Андрей Каспшишак.

