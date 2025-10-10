Прослухати матеріал
Возвращение ветеранов влечет за собой изменения в бизнесе: в компаниях появляются новые должности и целые отделы, иногда с десятками людей. Что делают эти департаменты, как они понимают свой успех и нужны ли они всем?
Среди 16 000 работников «Авроры» – 98 ветеранов. С июля 2025-го о них заботится Chief Veterans Officer (CVO) – экс-командир штурмовой роты Михаил Онуфер с опытом боев под Бахмутом.
Его первое достижение – ветеранская община. Онуферу удалось привлечь к общему чату 95% ветеранов-сотрудников из разных городов. «Принцип «равный равному» – золотой стандарт. Это поможет быстро адаптироваться новым работникам после войны», – говорит руководитель Офиса ветеранов УКУ Андрей Каспшишак.
