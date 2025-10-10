Прослухати матеріал
Повернення ветеранів спричиняє зміни у бізнесі: у компаніях з’являються нові посади та цілі відділи, іноді з десятками людей. Що роблять ці департаменти, як вони розуміють свій успіх і чи потрібні вони всім?
Серед 16 000 працівників «Аврори» – 98 ветеранів. З липня 2025‐го ними опікується Chief Veterans Officer (CVO) — екскомандир штурмової роти Михайло Онуфер із досвідом боїв під Бахмутом.
Його перше досягнення – ветеранська спільнота. Онуферу вдалося залучити до спільного чату 95% ветеранів‐співробітників з різних міст. «Принцип рівний рівному – золотий стандарт. Це допоможе швидко адаптуватися новим працівникам після війни», – каже керівник Офісу ветеранів УКУ Андрій Каспшишак.
