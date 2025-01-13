«Помогли добиться финансового успеха». Михаил Федоров советует три книги о деньгах и бизнесе, которые стоит прочесть 18-летним

В декабре 2024 года на почту министру цифровой трансформации Михаилу Федорову написал 18-летний парень, он спросил, на какие книги лучше потратить деньги по программе «єКнига» . «Я вспомнил собственную формулу: она содержит три книги, которые помогли мне в свое время», – говорит Федоров. Что он рекомендует почитать 18-летним?

Первые деньги Михаил Федоров начал зарабатывать еще до университета – работал на фермах в родном городке Васильевке в Запорожской области. «Собирал урожай с утра до ночи и параллельно пытался получать новые знания, – вспоминает Федоров. – Думал, чем заниматься дальше и как заработать деньги».

Помогли книги о финансах и бизнесе. Три из них особенно повлияли на мышление и помогли добиться финансового успеха, говорит министр. «Их важно прочесть, но гораздо важнее после этого перейти к активным действиям», – добавляет Федоров.

Что он советует прочесть каждому совершеннолетнему украинцу?

«Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки, 1997г.

«Богатый папа, бедный папа» – самая популярная книга по теме личных финансов.

О чем книга

«Богатый папа, бедный папа» вышла почти 30 лет назад и с тех пор остается самой популярной книгой по теме личных финансов из более 32 млн проданных экземпляров. Это аллегорическая история о девятилетнем Роберте Кийосаки и его двух «отцах». «Бедный папа» – биологический отец Кийосаки, профессор колледжа. «Богатый папа» – отец лучшего друга Кийосаки и предприниматель, инвестировавший в десятки компаний.

В книге Кийосаки противопоставляет советы двух мужчин по поводу денег, объясняя, как отличается мышление богатых и бедных людей. «Один отец часто говорил: «Я не могу себе этого позволить». Второй запрещал даже произносить эти слова, – пишет Кийосаки. – Он настаивал, чтобы я говорил: «Как я могу себе это позволить?» Первая фраза расслабляет, а вторая заставляет думать».

Чтобы быть богатым, нужно знать разницу между активом и пассивом и вкладываться в активы – акции, облигации или свой бизнес, утверждает Кийосаки. Самый мощный актив – собственный интеллект, убежден он.

Отзыв Федорова

Если вам нужен персональный коуч по финансовой грамотности, эта книга именно для вас. Роберт Кийосаки показывает, что деньги – это инструмент, а не враг. Таким образом вы узнаете, как заставить деньги работать на себя, а не работать ради денег.

С этой книгой разберетесь в теме финансов и увидите, что богатство не связано с тем, сколько часов вы проводите на работе. После ее прочтения сможете начать строить финансовое будущее с нуля, независимо от того, в каком финансовом положении находитесь. А также разберетесь в инвестициях и научитесь оценивать риски, чтобы в дальнейшем обрести финансовую свободу.

«Думай и богатей», Наполеон Хилл, 1937 г.

Книга «Думай и богатей» – одно из изданий, наиболее продаваемое в ХХ веке.

О чем книга

Американский коуч и журналист Наполеон Хилл анализирует стратегию успеха сотен самых известных бизнесменов США – от Томаса Эдисона до Генри Форда. Книга была впервые опубликована в 1937 году и разошлась десятками миллионов экземпляров, что сделало ее одним из бестселлеров ХХ века.

Хилл сформулировал 13 шагов к богатству и успеваемости. Это, в частности, цель, уверенность, ориентация на успех, творчество и планирование. Автор советует научиться позитивному мышлению и использовать коллективную мудрость – окружать себя единомышленниками и советниками.

Отзыв Федорова

Финансовый успех начинается с ваших мыслей, целей и веры в свои возможности – это главная идея книги Наполеона Хилла. Автор собрал опыт успешных людей и универсальные принципы, помогающие в самореализации.

С каждой страницей вы узнаете, как правильно ставить цели, строить планы и двигаться вперед. Вы не найдете лайфхаков, как быстро заработать миллион или получить стремительный успех. Научитесь формировать правильное мышление и дисциплину, с которыми станете финансово независимыми и сможете достигать результатов. Если готовы работать над собой и своим будущим, «Думай и богатей» обязательна к прочтению.

«Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Сэмюэл Клейсон, 1926 г.

Главный герой книги «Самый богатый человек в Вавилоне» – бедный писец Аркад, которому удалось стать самым богатым жителем города

О чем книга

Джордж Клейсон – американский бизнесмен и писатель ХХ века, основавший картографическую компанию Clason Map и опубликовавший первый атлас путей Соединенных Штатов и Канады.

В 1926 году Клейсон написал первую работу об экономике и финансовом успехе. Чтобы объяснить читателям ключевые принципы финансовой грамотности, он использовал притчи о жителях Древнего Вавилона.

Главный герой – бедный писец Аркад, которому удалось стать самым богатым жителем города. На примерах Аркада, а также купцов, торговцев и скотоводов Вавилона Клейсон объясняет ключевые правила финансового успеха. Например, почему важно экономить не менее 10% дохода, как превращать сбережения в инвестиции и диверсифицировать риски.

Отзыв Федорова

Джордж Клейсон через истории жителей Вавилона объясняет простые, но эффективные правила управления деньгами, которые каждый может применить в своей жизни. Сначала нужно овладеть главным правилом финансов – сначала заплатите себе. То есть научитесь откладывать часть доходов, даже если кажется, что денег и так не хватает. А еще – контролируйте расходы, разумно инвестируйте и постоянно учитесь.

Эта книга не похожа на чеклист финансовой грамотности или подборку правил, как стать богаче. Но притчи точно будут полезны для формирования вашего будущего. Так что читайте, чтобы научиться накапливать деньги, мыслить стратегически и ответственно.