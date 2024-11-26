«Идея – заразить государственные институции «правильным» вирусом». Минцифры использует метод OKR для большей эффективности работы. Как это помогает экономить время и внедрять ИИ?

За последние шесть месяцев 2024-го Минцифры увеличило эффективность девяти направлений работы в десять раз, заявил глава ведомства Михаил Федоров. Скачок производительности произошел после введения OKR. Зачем это министерству? Главное из выступления Федорова на Forbes Tech 2024.

По результатам двух кварталов 2024-го Минцифры выполнило 70% всех поставленных целей благодаря методу Objective Key Results (OKR), сказал глава министерства Михаил Федоров во время публичного выступления на Forbes Tech 22 ноября.

Систему измерения эффективности OKR практикуют технологические гиганты Google, Amazon, Microsoft, Intel, Samsung и др. «Чтобы инновации развивались, необходимо изменить подход к управлению», – уверен Федоров.

Чего достигло Минцифры благодаря OKR?

Прямая речь сокращена и отредактирована для ясности.

Измерение эффективности путем OKR

Уже полгода мы используем в работе OKR – эффективную систему управления. По ней работает большинство команд внутри организации. Мы вместе обсуждаем цели, определяем приоритеты, анализируем проблемы и достижения.

Для внедрения изменений привлекли команду под руководством бывшего главы НАПК Александра Новикова, который впервые среди всех государственных органов в Украине внедрил ОКР в НАПК. Они помогают нам организовывать процессы и адаптироваться к новым условиям, поскольку изменения затрагивают около тысячи работников в разных институтах.

Мы проанализировали опыт мировых компаний. Изменения всегда вызывают сопротивление, ведь мозг человека атакует саму идею перемен. Однако благодаря системному подходу, в частности OKR, мы сможем повысить эффективность, оптимизировать процессы и добиться амбициозных результатов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время публичного выступления на Forbes Tech 2024. Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

За последние полгода мы добились роста во многих направлениях более чем в 10 раз. Это проявляется в увеличении количества услуг и запуске ранее не запланированных проектов: от юридических и HR-процессов до IТ, инноваций, правительственных технологий, цифрового образования, услуг для граждан и бизнеса, скоростной связи, а также международного сотрудничества и евроинтеграции.

Мы работаем с Google, имеющим глубокий опыт внедрения OKR. Чтобы инновации развивались, необходимо изменить подход к управлению.

Также стали использовать платформу PeopleForce для оптимизации работы с талантами. Цель – стать самым цифровизированным министерством в мире. Мы хотим быть примером для других министерств, внедряя передовые инструменты цифровой трансформации и инноваций.

По результатам двух кварталов 2024-го Минцифры выполнило 70% всех поставленных целей, 36,3% было пересмотрено. Следующий шаг – улучшить качество целей, чтобы они вдохновляли и задавали четкий вектор развития.

Искусственный интеллект внутри Минцифры

Коммуникация Минцифры происходит через платформу Slack. Она явилась инструментом взаимодействия для 80% процессов. Благодаря этому мы быстрее решаем проблемы и внедряем инновации на всех уровнях управления. В частности, внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

К примеру, смогли привлечь юристов к внедрению ИИ для анализа нормативно-правовых актов.

В настоящее время от возникновения идеи до выхода качественного акта Минцифры хватает 96 часов. Цифровую экспертизу – анализ с помощью ИИ – выполняют за 72 часа.

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Выгорание и мотивация команды

Все мы сталкиваемся с усталостью. Люди демотивированы. Постоянной задачей менеджеров становится заряжать команды, формировать новые цели и перенастраивать организации. Усталость и выгорание – реальность, требующая действий. Важно снижать уровень усталости в командах, придавая им понимание, зачем они работают и какие цели стоят перед ними.

Перед началом трансформации мы провели внутренний опрос и спросили у команд, хотят ли они участвовать в формировании целей. Высокий процент согласился, что подтвердило желание сотрудников быть вовлеченными в процесс.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время публичного выступления на Forbes Tech 2024.

В то же время мы увидели, что значительная часть команды не понимала, куда мы двигаемся и как можно это сделать быстрее. Это вызов, потому что часто приходится объяснять, почему эффективные правила нужно менять. Это вызывает определенное сопротивление, но это обычный этап трансформации.

Одна из ключевых задач – поддерживать «пульс» команды: определять, что волнует сотрудников и на чем фокусироваться. Это не просто об отчетности задач, а о понимании приоритетов. Мы создали среду для обмена опытом, позволяющую командам достигать прорывов в проектах, ранее казавшихся невыполнимыми.

Если нам удастся внедрить эффективную систему управления в министерствах, это позволит гражданам понимать, за что отвечает правительство, какие команды работают эффективно, а какие нуждаются в улучшении.

Наша идея – создать своеобразную «культуру перемен», которая заразит максимальное количество государственных институций «правильным» вирусом.