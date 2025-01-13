«Допомогли досягти фінансового успіху». Михайло Федоров радить три книги про гроші та бізнес, які варто прочитати 18-річним

У грудні 2024-го на пошту міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову написав 18-річний хлопець, він запитав, на які книги краще витратити гроші за програмою «єКнига» . «Я згадав власну формулу: вона містить три книги, які допомогли мені у свій час», – каже Федоров. Що він радить почитати 18-річним?

Перші гроші Михайло Федоров почав заробляти ще до університету – працював на фермах у рідному містечку Василівці на Запоріжчині. «Збирав урожай з ранку до ночі й паралельно намагався здобувати нові знання, – згадує Федоров. – Думав, чим займатися далі та як заробити гроші».

Допомогли книги про фінанси та бізнес. Три з них особливо вплинули на мислення та допомогли досягти фінансового успіху, каже міністр. «Їх важливо прочитати, але набагато важливіше після цього перейти до активних дій», – додає Федоров.

Що він радить прочитати кожному повнолітньому українцю?

«Багатий тато, бідний тато», Роберт Кійосакі, 1997 р.

«Багатий тато, бідний тато» – найпопулярніша книга на тему особистих фінансів.

Про що книга

«Багатий тато, бідний тато» вийшла майже 30 років тому й відтоді залишається найпопулярнішою книгою на тему особистих фінансів із понад 32 млн проданих примірників. Це алегорична історія про дев’ятирічного Роберта Кійосакі та його двох «батьків». «Бідний тато» – біологічний батько Кійосакі, професор коледжу. «Багатий тато» – батько найкращого друга Кійосакі та підприємець, який володіє десятками компаній.

У книзі Кійосакі протиставляє поради двох чоловіків щодо грошей, пояснюючи, як відрізняється мислення багатих і бідних людей. «Один батько часто казав: «Я не можу собі цього дозволити». Другий забороняв навіть вимовляти ці слова, – пише Кійосакі. – Він наполягав, щоб я говорив: «Як я можу собі це дозволити?» Перша фраза розслаблює, а друга змушує думати».

Щоб бути багатим, потрібно лише знати різницю між активом і пасивом та вкладатися в активи – акції, облігації або свій бізнес, стверджує Кійосакі. Найпотужніший актив – власний інтелект, переконаний він.

Відгук Федорова

Якщо вам потрібен персональний коуч із фінансової грамотності, ця книга саме для вас. Роберт Кійосакі показує, що гроші – це інструмент, а не ворог. Тож ви дізнаєтесь, як змусити гроші працювати на себе, а не працювати заради грошей.

Із цією книгою розберетеся в темі фінансів і побачите, що багатство не пов’язане з тим, скільки годин ви проводите на роботі. Після її прочитання зможете почати будувати фінансове майбутнє з нуля, незалежно від того, у якому фінансовому становищі перебуваєте. А також розберетеся в інвестиціях і навчитеся оцінювати ризики, щоб у подальшому здобути фінансову свободу.

«Думай і багатій», Наполеон Гілл, 1937 р.

Книга «Думай і багатій» – одне з видань, якого найбільше продано в ХХ столітті.

Про що книга

Американський коуч і журналіст Наполеон Гілл аналізує стратегії успіху сотень найвідоміших бізнесменів США – від Томаса Едісона до Генрі Форда. Книга була вперше опублікована в 1937 році й розійшлася десятками мільйонів примірників, що зробило її одним із бестселерів ХХ століття.

Гілл сформулював 13 кроків до багатства й успішності. Це, зокрема, мета, впевненість, орієнтація на успіх, творчість і планування. Автор радить навчитися позитивному мисленню та використовувати колективну мудрість – оточувати себе однодумцями та радниками.

Відгук Федорова

Фінансовий успіх починається з ваших думок, цілей і віри у власні можливості – це головна ідея книги Наполеона Гілла. Автор зібрав досвід успішних людей та універсальні принципи, які допомагають у самореалізації.

З кожною сторінкою ви дізнаватиметеся, як правильно ставити цілі, будувати плани й рухатися вперед. Ви не знайдете лайфхаків, як швидко заробити мільйон чи отримати стрімкий успіх. Натомість навчитеся формувати правильне мислення й дисципліну, з якими станете фінансово незалежними та зможете досягати результатів. Якщо готові працювати над собою і своїм майбутнім, «Думай і багатій» обов’язкова до прочитання.

«Найбагатший чоловік у Вавилоні», Джордж Семюел Клейсон, 1926 р.

Головний герой книги «Найбагатший чоловік у Вавилоні» – бідний переписувач Аркад, якому вдалося стати найбагатшим мешканцем міста

Про що книга

Джордж Клейсон – американський бізнесмен і письменник ХХ століття, що заснував картографічну компанію Clason Map та опублікував перший атлас шляхів Сполучених Штатів і Канади.

У 1926-му Клейсон написав першу роботу про економіку та фінансовий успіх. Щоб пояснити читачам ключові принципи фінансової грамотності, він використав притчі про жителів Стародавнього Вавилона. Книга стала сучасною класикою економічної літератури.

Головний герой – бідний переписувач Аркад, якому вдалося стати найбагатшим мешканцем міста. На прикладах Аркада, а також купців, торговців і скотарів Вавилона Клейсон пояснює ключові правила фінансового успіху. Наприклад, чому важливо заощаджувати щонайменше 10% доходу, як перетворювати заощадження на інвестиції та диверсифікувати ризики.

Відгук Федорова

Джордж Клейсон через історії жителів Вавилона пояснює прості, але ефективні правила управління грошима, які кожен може застосувати у своєму житті. Спершу потрібно опанувати головне правило фінансів – спочатку заплатіть собі. Тобто навчіться відкладати частину доходів, навіть якщо здається, що грошей і так не вистачає. А ще – контролюйте витрати, розумно інвестуйте й постійно навчайтеся.

Ця книга не схожа на чекліст фінансової грамотності чи добірку правил, як стати багатшим. Але притчі точно будуть корисними для формування вашого майбутнього. Тож читайте, щоб навчитися накопичувати гроші, мислити стратегічно й відповідально.