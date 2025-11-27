Прослухати матеріал
IT-компания Genesis и ее инициатива Genesis Press представили исследование сектора бизнес-литературы. В нем – оценка мирового рынка, динамика продаж нон-фикшна в Украине, топ издательств, ключевые новинки 2025-го и рекомендации самых полезных бизнес-книг. Есть ли они в вашем списке must read?
Украинцы обожают «Эссенциализм. Искусство определять приоритеты» Грега Маккеона. Книга вышла на украинском в 2021-м и не покидает списки бестселлеров как минимум с 2023-го. Компанию ей составляют «Творческий акт: способ бытия» Рика Рубина и «Атомные привычки» Джеймса Клира – их украинцы тоже читают регулярно.
Большинству читателей все равно, в каком году вышла книга; главное – ее польза. С помощью бизнес-литературы они развивают профессиональные навыки, а не хватает им книг об истории украинских компаний – не только об успехах, но и о трудностях.
