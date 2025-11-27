Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Дослідження бізнес-літератури Генезис Пресс /коллаж Анастасия Савеленко
Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Лидеры – «Наш Формат», «Лаборатория» и КСД; хиты – «Атомные привычки» и книга о софт-скилах. Genesis представила масштабное исследование бизнес-литературы. Пять ключевых фактов

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes

3 хв читання

IT-компания Genesis и ее инициатива Genesis Press представили исследование бизнес-литературы в Украине и мире. В нем оценка мирового рынка, топ издательств, ключевые новинки 2025-го и советы самых полезных бизнес-книг. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:32 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:32

IT-компания Genesis и ее инициатива Genesis Press представили исследование сектора бизнес-литературы. В нем – оценка мирового рынка, динамика продаж нон-фикшна в Украине, топ издательств, ключевые новинки 2025-го и рекомендации самых полезных бизнес-книг. Есть ли они в вашем списке must read?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Украинцы обожают «Эссенциализм. Искусство определять приоритеты» Грега Маккеона. Книга вышла на украинском в 2021-м и не покидает списки бестселлеров как минимум с 2023-го. Компанию ей составляют «Творческий акт: способ бытия» Рика Рубина и «Атомные привычки» Джеймса Клира – их украинцы тоже читают регулярно.

Большинству читателей все равно, в каком году вышла книга; главное – ее польза. С помощью бизнес-литературы они развивают профессиональные навыки, а не хватает им книг об истории украинских компаний – не только об успехах, но и о трудностях.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні