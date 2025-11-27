IT-компанія Genesis та її ініціатива Genesis Press представили дослідження сектору бізнес-літератури. У ньому – оцінка світового ринку, динаміка продажів нон-фікшну в Україні, топ видавництв, ключові новинки 2025-го і рекомендації найкорисніших бізнес-книжок. Чи є вони у вашому списку must read?

Українці обожнюють «Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети» Ґреґа Маккеона. Книга вийшла українською в 2021-му і не покидає списків бестселерів щонайменше з 2023-го. Компанію їй складають «Творчий акт: спосіб буття» Ріка Рубіна та «Атомні звички» Джеймса Кліра – їх українці теж читають регулярно.

Більшості читачів все одно, в якому році вийшла книга; головне – її користь. За допомогою бізнес-літератури вони розвивають професійні навички, а бракує їм книг про історії українських компаній – не лише про успіхи, а й про труднощі.