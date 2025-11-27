Підписка від 25 грн
Дослідження бізнес-літератури Генезис Пресс /колаж Анастасия Савеленко
Лідери – «Наш Формат», «Лабораторія» і КСД; хіти – «Атомні звички» та книга про софт-скіли. Genesis представила масштабне дослідження бізнес-літератури. П'ять ключових фактів

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

3 хв читання

IT-компанія Genesis та її ініціатива Genesis Press представили дослідження бізнес-літератури в Україні та світі. У ньому — оцінка світового ринку, топ видавництв, ключові новинки 2025-го і поради найкорисніших бізнес-книжок. Фото колаж Анастасия Савеленко

IT-компанія Genesis та її ініціатива Genesis Press представили дослідження сектору бізнес-літератури. У ньому – оцінка світового ринку, динаміка продажів нон-фікшну в Україні, топ видавництв, ключові новинки 2025-го і рекомендації найкорисніших бізнес-книжок. Чи є вони у вашому списку must read?

Українці обожнюють «Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети» Ґреґа Маккеона. Книга вийшла українською в 2021-му і не покидає списків бестселерів щонайменше з 2023-го. Компанію їй складають «Творчий акт: спосіб буття» Ріка Рубіна та «Атомні звички» Джеймса Кліра – їх українці теж читають регулярно.

Більшості читачів все одно, в якому році вийшла книга; головне – її користь. За допомогою бізнес-літератури вони розвивають професійні навички, а бракує їм книг про історії українських компаній – не лише про успіхи, а й про труднощі.

